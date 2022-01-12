Главное из переговоров Совета Россия-НАТО: договорились по мелочам, но по Украине остались при своем

Из позитивных моментов можно отметить, что стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе Фото: REUTERS

В Брюсселе сегодня завершились переговоры в формате Совета Россия-НАТО. Он прошел впервые за 2,5 года по инициативе нашей страны и стал вторым этапом серьезной дискуссии с Западом по вопросам безопасности в Европе. Первая такая встреча состоялась в понедельник в Женеве, диалог вели делегации РФ и США.

Напомним, в декабре Москва направила Вашингтону пакет документов, в которых жестко потребовала предоставить юридически состоятельные гарантии нерасширения НАТО к нашим границам, отвести с территории стран, вошедших в альянс после 1997 года, американских сил и не размещать в Европе ударных вооружений, способных угрожать РФ. Особо говорилось об Украине: появление там натовских баз, а тем более планы принять страну в блок было приравнено к «красным линиям», за которые Россия отступать не намерена.

В Женеве американцы дали понять, что принимать во внимание наши озабоченности не собираются, но и на рожон особо не лезли. И они, и мы продемонстрировали готовность жестко отстаивать свои позиции и с них не сдвинулись. Сегодняшняя дискуссия с натовцами в штаб-квартире блока в Брюсселе, продолжавшаяся четыре часа, эту картину не изменила.

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров.

Он сообщил, что РФ не может наложить вето на вступление Украины в блок, и НАТО готова оказывать помощь Киеву. «Все члены едины в том, каждое государство имеет право выбирать свой путь. Только Украина и 30 союзников по альянсу могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой», - заявил генсек.

Особенно пикантно эта пафосная поддержка украинского суверенитета смотрелась после того, как пару дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен высокомерно потребовал у руководства суверенного Казахстана предоставить Вашингтону объяснения, с какой стати Нур-Султан обратился за помощью к ОДКБ, «где заправляют русские».

Вопрос о свертывании американских войск Запад тоже обсуждать отказался. А вот по третьему российскому требованию - о неразмещении в Европе ударных систем - США и НАТО, похоже, готовы искать договоренности.

Впрочем, эти переговоры могут занять продолжительное время, и какие требования к нам западники «выкатят» в ответ, пока ничего не известно.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе», - сказала Столтенберг.

Из позитивных моментов можно отметить, что стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, прерванную в прошлом году по вине НАТО. Мелочь, конечно, но на фоне тотального расхождения взглядов по основным проблемам и она выглядит приятно.

Заключительный этап переговоров пройдет в четверг в Вене в формате ОБСЕ.