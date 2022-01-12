Перелет из зимы в лето, стресс, проблемы с сосудами: что может спровоцировать инсульт, от которого умер Михаил Зеленский

Телеведущему было всего лишь 46. Но пятая часть ишемических инсультов случается до в возрасте до 50 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь со вторника на среду стало известно, что на отдыхе в Доминикане скоропостижно скончался известный телеведущий Михаил Зеленский. Россияне хорошо знали его по популярному телешоу «Прямой эфир» на канале «Россия». В последнее время он вел новости культуры на одноименном телеканале.

Интеллигентный, подтянутый, стройный, на шоу «Танцы на льду», «Форт Боярд» он демонстрировал хорошую спортивную форму. Тем неожиданнее для всех оказалась его внезапная смерть в 46 лет.

А буквально за день до этого в реанимации с инсультом же оказалась знаменитая актриса Елена Проклова. Да, актриса из более старшего поколения. Но выглядит подтянутой, моложавой, известна как сторонница здорового образа жизни. К счастью, в случае с Еленой врачебная помощь подоспела вовремя, СМИ сообщали, что актрису уже перевели из реанимации в обычную палату.

Но если от инсультов страдают такие люди, получается каждый из нас находится в опасности?

- На самом деле в первую очередь в зоне риска те люди, которые не обращают внимания на свое здоровье, - объясняет врач-терапевт, кардиолог Ольга Молчанова. - Среди них те, у кого повышено артериальное давление, но они не принимают прописанные препараты. Или принимают, но не по назначению врача, а потому что у «соседа те же симптомы, ему помогает».

Действительно, у нас до сих пор миллионы людей, имея гипертонию, пьют лекарства только от случая к случаю, когда шарахнет криз. А врачи настаивают: давление нужно контролировать с помощью таблеток постоянно. Потому что повышение АД (как и понижение) происходит бессимптомно. И когда его чувствуешь, может стать уже слишком поздно.

- В первую очередь инсульт поражает людей, у которые есть какие-то сосудистые патологии, например, повышенное артериальное давление, склонность к тромбообразованию, - напоминает Ольга Молчанова. - А «помогают» тромбу созреть очень много факторов: от сидячего образа жизни до приема анаболических стероидов или гормональных препаратов, которые могут спровоцировать тромбообразование. Также среди факторов риска мерцательная аритмия, ожирение и онкозаболевания.

Но на самом деле, поясняет врач, дело даже не столько в самом тромбе, а в том месте, где он возник. От этого зависит тяжесть последствий инсульта. Например, тромб может безболезненно возникнуть в небольшом сосуде и это будет заметно только на ангиографии. А может в стволе головного мозга. И это серьезно повлияет на речь, подвижность. И даже привести к смерти.

- Есть также несколько факторов, которые провоцируют сужение сосудов, - говорит Ольга Молчанова. - Среди них гормоны стресса. Если в спокойное время небольшой тромб пройдет сквозь сосуды незамеченным, то после выплеска гормонов стресса сосуды резко сжимаются и крошечный тромб может стать той самой дробиной, которая погубит слона...

- Спусковым механизмом в развитии инсульта может стать и резкий перепад температур, смена климатических поясов, - поясняет Ася Доброжанская, координатор программ фонда борьбы с инсультами ОРБИ. - Если с утра вы были, скажем, в Сургуте, а вечером уже в Африке, то есть из суровой зимы оказались в лете — да, это стресс для организма и сосудов в частности. А вот сами по себе частые перелеты не признаны специалистами фактором риска. Скорее, инсульт у молодых могут спровоцировать нестабильная гипертония, врожденные аневризмы, врожденные патологии сосудов.

По данным фонда ОРБИ, частота ишемического инсульта среди молодых людей (до 50 лет) растет. Сейчас это примерно пятая часть (15-18%) всех ишемических инсультов.

К счастью, в случае с Еленой врачебная помощь подоспела вовремя, СМИ сообщали, что актрису уже перевели из реанимации в обычную палату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- К сожалению, несмотря на растущее число «молодых» инсультов, примерно у трети пациентов факторы риска и причины остаются неизвестными( https://orbifond.ru/stroke/o-zabolevanii/9072-), - объясняет врач-невролог, медицинский эксперт фонда ОРБИ Наталья Корявцева. - Пока даже не разработана система, которая учитывает все факторы риска у молодых людей, как и потенциальные механизма инсульта. Например, мигрени, обратимые вазоконтрикции (сужение стенок кровеносных сосудов) и другие заболевания сосудов, свойственные молодым, а не пожилым людям.

Специально проведенное исследование учитывало анамнез пациентов от 18 до 50 лет с впервые диагностированным инсультом. И вот такие факторы риска были выявлены:

* связанные с сердцем и сосудами: артериопатия (патология кровеносных сосудов), сердечная недостаточность, протромботические состояния (склонность к тромбообразованию);

* хронические и острые системные заболевания (аутомунные и генетические болезни, онкология);

* хронические и острые заболевания головы и шеи (мигрени, шейный остеохондроз и пр.),

* инфекция и факторы риска раннего атеросклероза.

Дополнительно была добавлена категория «беременность и послеродовой период».

То есть помимо «классических» для любого инсульта проблем с сердцем и сосудами, для молодых характерны и другие заболевания, которые способны спровоцироватьострое нарушение кровообращения . Но, к сожалению, по-прежнему треть инсультов у молодых называют криптогенными, то есть с неясными причинами.

Опасны микроинсульты

«В некоторых случаях нарушение мозгового кровообращения длится недолго и проходит самостоятельно в течение суток, - пишет в книге «Близко к сердцу» Нана Погосова, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (ее выпустило издательство «Комсомольская правда» (https://shop.kp.ru/Kniga-Blizko-k-serdtsu-Glavnyye-voprosy-pro-zdorovye-serdtsa-kotoryye-vazhno-vovremya-poluchit-otvet-785574.html)

Врачи называют это состояние транзиторной ишемической атакой, а для пациентов обозначают его как «микроинсульт».

Характерные признаки: головная боль, головокружение, непродолжительная потеря сознания, временная потеря зрения, нарушения речи, слабость, онемение или покалывание в одной половине тела. Симптомы различаются в зависимости от того, в каком участке мозга произошла ишемия, и они не всегда ярко выражены, так что некоторые пациенты могут даже не обратить на них должного внимания.

Однако транзиторная ишемическая атака – опасный звонок: у 30–50% пациентов, перенесших ее, в течение 5 лет развивается инсульт. Причем риск инсульта максимален в первые сутки после транзиторной ишемической атаки, значительно повышен в течение 2–3 месяцев после первого эпизода и остается повышенным длительное время.

ИЗ ДОСЬЕ «КП"

Михаил родился 7 сентября 1975 года в Москве, однако детство и юность его были связаны с Дальним Востоком - семья часто переезжала, в итоге школьные, а затем и институтские годы Зеленский провел в Хабаровске. Здесь он учился сразу в двух ВУЗах - медицинском и спортивном, здесь стал кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию. Однако в итоге покатился в другом направлении, выбрав работу в СМИ: переехал в Москву, пошел учиться на ведущего, сначала трудился на радио, а затем попал и на ТВ, найдя себя в качестве ведущего новостей каналов, входящих в семейство ВГТРК - "Россия 1", "Россия 24", "Культура". Впрочем, спортивные навыки все же пригодились Зеленскому, когда он участвовал в развлекательных телепроектах - "Форт Боярд", "Танцы на льду", "Стиляги-шоу" (в последнем он даже победил в паре с Анастасией Чернобровиной).

Достаточно неожиданным стало появление Михаила, приличного молодого человека в очках, в качестве ведущего ток-шоу "Прямой эфир", которое явно задумывалось как конкурент проекта "Пусть говорят" - случилось это в 2011 году. Скандальность шоу Михаил собирался (и затем честно пытался) нивелировать врожденной интеллигентностью. "Любой скандал - это спорная ситуация, но любой скандал можно разрешить спокойно - знаю это по личному опыту, - говорил он в интервью "Комсомолке". - Мне кажется, самое главное умение ведущего ток-шоу - слушать. Невозможно вовремя остановить человека, если ты не слышишь, что именно он говорит". И все же взрывная атмосфера ток-шоу тяготила Зеленского и в 2013 году он уступил место ведущего "Прямого эфира" Борису Корчевникову, вернувшись к тому, что ему было ближе - новостям, проектам, посвященным культуре.

Михаил был трижды женат, во втором браке (с фигурсткой Еленой Грушиной) родились две дочери Софья и Полина. В союзе с психологом Милой Рубинчик (именно с ней Зеленский отправился в роковой отпуск в Доминикану) детей у Михаила не было.

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