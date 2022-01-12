Общаются с родственниками по телефону через стекло: какие порядки установлены в доме престарелых, где Леонид Куравлев провел последний год

Леонида Куравлева 5 января скорая увезла в больницу в Коммунарке, где он находится до сих пор Фото: Борис КУДРЯВОВ

“Резиденция для пожилых людей” - именно так именует себя центр, в котором целый год жил наш любимый актер Леонид Куравлев, сейчас ему 85 лет. Отсюда 5 января скорая увезла его в больницу на Коммунарке, где он находится до сих пор. Корреспонденты kp.ru побывали внутри этого заведения, пообщались с персоналом и узнали о порядках, которые принято соблюдать внутри.

ПОРУЧНИ ДАЖЕ В КОРИДОРАХ

В трехэтажном здании на ул. Большой Филевской,11, по словам персонала, раньше располагалась больница, сейчас - пансионат для престарелых. Поместить сюда родственника можно на любой срок. Когда-то было и дневное пребывание, во времена пандемии осталось только круглосуточное.

Внутри новый ремонт, безбарьерная среда, лифты, поручни даже в коридорах. Столовая гордо именуется рестораном, на стенах - рисунки и поделки обитателей пансионата и снимки с мероприятий. На одном из них - Елена Малышева.

- Не стоит фотографировать, видите же, она с пациентом на фото, - говорят сотрудники.

На сайте заведения размещен ролик, в котором Малышева рассказывает, как сложно бывает, когда престарелые родственники болеют или теряют разум, общается с пациентами, говорит о том, что персонал обеспечивает настоящий медицинский уход и реабилитацию после инфарктов, инсультов, переломов шейки бедра и при болезни Альцгеймера, а еще заверяет: была бы рада, если б и ее 88-летняя мама жила в таких условиях.

В трехэтажном здании на Большой Филевской раньше располагалась больница, сейчас - пансионат для престарелых

«ПРОСЯТСЯ В ДВУХМЕСТНЫЕ ПАЛАТЫ»

Палаты здесь - одно- и двухместные.

- Даже тот, кто изначально хочет жить один, потом заводит друзей, так что не успеете оглянуться, и вот уже просит перевести его в двухместную палату, - говорят сотрудники.

Однако Куравлев все время находился в одноместной вип-палате. И насколько известно, практически не передвигался: еду ему приносили в комнату. В «развлечениях» местных старичков он тоже не участвовал.

Везде установлены кнопки быстрого вызова персонала, в ванной есть еще и шнурок: на случай, если человек упал и не в силах подняться. Сигнал сразу идет на пост к медсестре, она поспешит на помощь.

Среди штатных сотрудников - пульмонолог, терапевт, психиатр, невролог, реабилитолог, инструктор ЛФК. Первую помощь в случае резкого ухудшения самочувствия пациента они оказать могут, но по регламенту должны сразу звонить родственникам и с их согласия вызывать “Скорую помощь”. Так и было с Леонидом Куравлевым.

Поместить сюда родственника можно на любой срок

АНИМАТОР

Развлекает обитателей пансионата аниматор Ирина Ивановна. Рисует, поет, играет на музыкальных инструментах для пациентов и вместе с ними.

- Валентина Николаевна, берите стул присаживайтесь к нам, - приглашает женщина лет 50 (это и есть аниматор) старушку, которая медленно заходит в зал. - Мы как раз собираемся играть в лото, пока все спят.

Дело происходит после обеда, когда многие обитатели пансионата разбрелись по комнатам – тихий час.

Валентина Николаевна медленно подходит к столу, аниматор помогает придвинуть стул, игра начинается.

“Резиденция для пожилых людей” - именно так именует себя центр, в котором целый год жил наш любимый актер Леонид Куравлев

ПОСЕТИТЕЛЯМ ВНУТРЬ НЕЛЬЗЯ

И хотя руководство обещает, что скучно пансионерам не будет, пожалуй, у них нет самого главного - свободы.

Они могут гулять по территории, впрочем, на момент нашего визита желающих нет. Но в более теплую погоду старички, как уверяют местные, чуть ли не каждый день устраивают себе променады. Вот только за пределы кованого забора им нельзя, а потому их мир сужается до размеров прилегающей к пансионату территории, где разбит парк. Впрочем, довольно просторный.

- За территорию в доковидные времена можно было выходить, но в сопровождении родственника, сейчас же после любого выхода нужен ПЦР-тест, - говорят сотрудники. - Мы же за них отвечаем.

Палаты здесь - одно- и двухместные

Пообщаться с родней в пандемию можно, только осторожно. А точнее, через запертую стеклянную дверь, по обе стороны которой будут стоять кресла.

- Это из-за соображений безопасности, - поясняет персонал. - Посетителям внутрь нельзя, только пациентам. Приходить можно хоть каждый день, но повидаться получится лишь через стекло, а поговорить - по специальному телефону.

Следуя трендам последнего времени, “Идиллия” теперь предлагает еще и реабилитацию после ковида. Тариф “Премиум” с одноместным размещением и 6-разовым питанием обойдется в 10 тысяч рублей за сутки.