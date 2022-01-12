Стало известно, сможет ли Елена Проклова вернуться на сцену после инсульта

Перенесшая инсульт Елена Проклова надеется вернуться на сцену в марте Фото: Михаил ФРОЛОВ

К счастью для 68-летней Елены Прокловой, которая перенесла инсульт, врачи дают оптимистичные прогнозы на ее выздоровление. Звезду уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, где готовят к операции - установке стента.

О том, как чувствует себя актриса, она лично рассказала сайту kp.ru.

- Спасибо, что переживаете за меня, - бодро ответила на звонок Елена Игоревна. - Мне уже лучше, мной занимаются прекрасные врачи. Правильно подобрана терапия, я иду на поправку. И очень надеюсь, что с марта месяца смогу даже выходить на сцену. Поэтому спасибо за беспокойство и добрые слова. Но к сожалению, я не всегда могу подходить к телефону - здесь не разрешают. Вот на меня уже машут руками, - поспешила свернуть разговор артистка.

Напомним, 4 января звезда фильма "Мимино" на ногах перенесла гипертонический криз: давление подскочило на гастролях в Санкт-Петербурге прямо во время спектакля.

- После того, как Проклова отыграла и пришла в закулисье, все заметили, что у нее бледный вид, была сильно уставшей, - рассказывали коллеги звезды на условиях анонимности. - Но никто и подумать не мог, что все настолько плохо. В итоге "скорую" пришлось вызывать прямо в театр.

Уже по возвращении в Москву артистка сама обратилась к врачам: к тому моменту ее состояние ухудшилось, медики диагностировали инсульт. Как объясняла сама Проклова, у нее "наилучший вариант инсульта": ни умственные, ни двигательные функции не пострадали.

- У меня поврежден мозжечок - это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. В начале февраля мне будут ставить стент, - рассказывала знаменитая пациентка.

Между тем, на днях Елена Проклова должна была вернуться в Петербург, где заявлен спектакль с ее участием. Но уже очевидно, что гастроли для артистки в ближайшие недели не состоятся.

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