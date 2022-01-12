«Больше нечего выкладывать»: Ивлеева похвасталась сочной фигурой в черных стрингах

Настя Ивлеева проводит новогодние каникулы на мексиканском курорте Канкун. Фото: Инстаграм.

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева проводит новогодние каникулы на мексиканском курорте Канкун. Телеведущая улетела в отпуск вместе с мамой, братом и блогером Эльдаром Джараховым. Настя никогда не была скромницей, поэтому в ее Инстаграме много фотографий в купальнике. Телеведущая почти ежедневно публикует на своей странице откровенные снимки в бикини. Особенно поклонникам Ивлеевой приглянулся кадр, на котором она позирует в черных стрингах. Купальник подчеркнул сексуальные изгибы ее тела.

- Простите, но мне больше нечего отсюда выкладывать, - подписала Настя фото в стрингах.

Особенно поклонникам Ивлеевой приглянулся кадр, на котором она позирует в черных стрингах. Фото: Инстаграм.

Телеведущая находится в отличной форме. Некоторые подписчики считают, что за последнее время она слегка поправилась, однако это ее ничуть не портит. В любом случае Ивлеева всегда мало интересовалась чужим мнением по этому поводу. Сама же Настя своей фигурой довольна. Даже в отпуске она следит за собой: старается много не есть и занимается спортом.

Телеведущая находится в отличной форме. Фото: Инстаграм.

Ивлеева впервые за последние годы отправилась в отпуск с родными. С трэвел-проектом «Орел и решка» она объездила весь мир, поэтому мало интересуется достопримечательностями. Зато сейчас, по ее словам, рада показать красивые места своим близким.

- Четыре года назад я была тут с «Орлом и решкой» и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура, это случилось. Теперь мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится, - рассказала Ивлеева, поделившись фотографией из археологического комплекса Чичен-Ица.

Телеведущая улетела в отпуск вместе с мамой и братом. Фото: Инстаграм.

Поклонники гадают: что связывает Ивлеву с Эльдаром Джараховым? Многие уверены, что у них роман. После развода с рэпером Элджеем рядом с Настей не было замечено других мужчин. Джахаров стал ее первым спутником за последние полгода. Впрочем, добрая половина подписчиков блогерши уверена, что они просто друзья. Эльдар на целых 16 сантиметров ниже Насти, так что их пара вызывает в основном улыбки. Хотя некоторые подписчики отмечают: «Вы красивая пара», «Настя, молодец, что бросила безглазого и ушла к Эльдару».

Впрочем, у Джарахова есть и свои минусы. Одно из них – пристрастие к алкоголю. В сторис Ивлеева показала видеоролик, в котором пьяный Джарахов держит в руках сразу две рюмки с текилой. «И так уже неделю», - пожаловалась Настя.