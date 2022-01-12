Человеку впервые пересадили свиное сердце

В целом, речь пока идет об экспериментальной технологии, рассчитывать на широкое применение пересадки свиных органов в ближайшие годы точно не стоит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2022-й год начался с воплощения в жизнь эпизода из научно-фантастических фильмов. Человеку пересадили сердце свиньи. Да не простой, а генно-модифицированной (ГМО). Первым в истории получателем «пламенного мотора» от донора-животного стал 57-летний американец Дэвид Беннетт. Революция в трансплантологии произошла в операционной Медицинского центра Университета Мэриленда (США) 7 января.

«Терапия сострадания»

Мистер Беннетт давно страдал от проблем с сердцем и к моменту экспериментальной пересадки был, что называется, уже не жилец. Врачи определили у него терминальную, то есть последнюю, без шансов на излечение стадию болезни сердца (End-Stage Heart Disease), сообщается на официальном сайте Медцентра. В такой ситуации законодательство США позволяет применять «терапию сострадания» (compassionate use) - методы лечения, еще не одобренные для введения в медицинскую практику. Для этого в каждом конкретном случае нужно получить экстренное разрешение американского Управления по контролю качества продуктов и медикаментов (аналог российских Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора).

По ситуации Беннетта эксперты провели консилиум и решили: пересадка свиного сердца - действительно, последний шанс на спасение. Потому что дождаться подходящего органа от донора-человека больной не сможет из-за слишком плохого состояния. Временная мера, которую обычно применяют на период ожидания - аппарат «искусственное сердце» - пациента тоже не спасет, поскольку есть противопоказания.

Почему выбрали хрюкающего донора

Джордж Оруэлл в своей повести-притче «Скотный двор» воплотил многих людей в образах свиней в некоторой степени пророчески - чисто с биологической точки зрения. За долгие годы исследований именно органы хрюшек показали наилучшие параметры совместимости с человеческим организмом. То же сердце свиньи оказалось более подходящим по размеру, чем от доноров-приматов. Плюс от обезьян при пересадке выше риск получить новые, еще не известные опасные вирусы, которые с большим успехом адаптируются к человеческому организму, чем свиные. Наконец, поросят в целом проще разводить и выращивать в больших количествах, чем бабуинов и гамадрилов.

Однако в любом случае органы животных нуждаются в серьезной модификации, чтобы прижиться в организме «венца эволюции». Прежде ученые пробовали разные подходы. Например, клапаны сердца свиней после специальной обработки (чтобы избежать атак иммунной системы) успешно пересаживают людям уже довольно давно. Сам Дэвид Беннетт получил такую «биозапчасть» около 10 лет назад.

В октябре прошлого года стало известно о первом «совмещении» целого органа донора-животного с человеческим организмом. В медицинском центре Университета Нью-Йорка свиную почку подключили женщине с диагностированной смертью мозга. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, а новый орган присоединили к кровеносным сосудам в верхней части ноги. И почка запустилась! То есть начала вырабатывать мочу.

В этом эксперименте, как и в недавней операции по пересадке сердца, использовали достижения генной инженерии. Свиньи-доноры были генно-модифицированными организмами - да-да, теми самыми ГМО, которых так опасаются сторонники «всего натурального».

«Этот ген отключим, а тот добавим»

Если пояснять очень упрощенно, то суть модификации заключается в том, что зародышу свиньи в лаборатории проводят определенные манипуляции с генами. Чтобы впоследствии лучше прижилось и работало в человеке донорское сердце, ученые сделали вот что:

- нокаутировали («выключили») четыре свиных гена, которые повышали риск отторжения нового органа после пересадки. В их числе «отключили» ген рецептора гормона роста - чтобы сердце не продолжало расти внутри пациента;

- добавили шесть человеческих генов для лучшей адаптации в организме реципиента (получателя донорского биоматериала).

ГМО-зародыш подсадили хрюшке-маме, и она родила поросенка, который подрос и стал донором.

Поскольку операция по пересадке модифицированного человеческо-свиного сердца первая в своем роде, Дэвиду Беннетту назначили лекарства, подавляющие работу иммунной системы - чтобы снизить риск непредсказуемых реакций иммунитета. И еще добавили инновационный препарат, разработанный именно для ксенотрансплантаций, то есть пересадки органов и тканей от животных.

Что дальше?

Как рассказал «КП» профессор-кардиолог, эксперт «Лиги здоровья нации», доктор медицинских наук Мехман Мамедов, особенно важны первые несколько недель после операции. Если пациент перенесет их нормально, то следующий показательный период - первый год жизни человека со свиным сердцем. Безусловно, мистеру Беннетту понадобится длительная реабилитация, прием соответствующих препаратов. А после выписки придется регулярно обследоваться.

В целом, речь пока идет об экспериментальной технологии, рассчитывать на широкое применение пересадки свиных органов в ближайшие годы точно не стоит, отмечают специалисты. Однако в любом случае получен уникальный опыт - мы стали свидетелями серьезного прорыва в медицине.

БУДЬ В КУРСЕ

В чем преимущества ксенотрансплантаций...

- Это возможность получать донорские органы, которых катастрофически не хватает. Многие люди умирают, не дождавшись своей очереди на сердце или почку.

- Благодаря генной модификации зародышей животных, можно снизить риск отторжения пересаженных органов.

… и какие риски

- У животных есть свои вирусы и бактерии, которые могут после пересадки адаптироваться к организму человека, что приведет к появлению новых болезней.

- Может оказаться, что пересаженный орган животного не в состоянии полноценно работать в теле человека.

- Возможны непредсказуемые на данный момент иммунные реакции у получателя донорского биоматериала.

! Все эти угрозы известны ученым и не являются непреодолимыми преградами.