Маткапитал увеличится с 1 февраля: на первого ребенка будут выплачивать почти 525 тысяч

По поручению президента Владимира Путина был принят закон, по которому маткапитал впредь будет индексироваться с 1 февраля на размер фактической инфляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля материнский капитал увеличится на 8,4%. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей (было 483,8 тыс. рублей). Об этом сообщила пресс-служба Минтруда: правительство подготовило соответствующее постановление.

Выплата при рождении второго ребенка, если на первого ее не получали, тоже пропорционально увеличится - до 693,1 тыс. рублей (было 639,4 тыс. рублей). Если же на первого ребенка маткапитал получен, а родился второй — доплата составит 168,6 тыс. рублей.

2022 год - первый, когда размер материнского капитала пересчитывается по новым правилам. Раньше он индексировался с начала года по уровню прогнозной инфляции. Так, в 2021 году прибавка составила 3,7%. Прогнозы, однако, не всегда оправдываются. Реальный рост потребительских цен в ушедшем году — тому подтверждение. Поэтому по поручению президента Владимира Путина был принят закон, по которому маткапитал впредь будет индексироваться с 1 февраля на размер фактической инфляции. По итогам 2021 года это и есть, по расчетам Росстата, 8,4%.

Кроме материнского капитала, на те же 8,4% с 1 февраля проиндексируют и ряд других социальных пособий. Это выплаты, которые не привязаны к размеру прожиточного минимума (те, которые привязаны, автоматически поднимаются вместе с этим минимумом). В частности, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и т. п. Их и в предыдущие годы увеличивали именно с февраля на размер фактической инфляции, то есть «набежавший» в завершившемся году.

По расчетам Минтруда, увеличение социальных пособий и выплат с этого 1 февраля (с учетом и материнского капитала) затронет в общей сложности 16 млн человек. Что касается собственно маткапитала, то с 2007 года, когда начала действовать программа, выдано 11,6 миллионов сертификатов. Размер же маткапитала, не считая того повышения, которое еще только будет, за последние три года вырос на 41%.

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