Коварство или трусость: На встречу с 2 русскими Столтенберг пришел с 30 «кузнецами» НАТО

Российскую делегацию на заседании представили два Александра - замглавы МИДа Глушко и замглавы Минобороны Фомин Фото: REUTERS

У завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО было слишком много интриг, недомолвок и тупиков. Этот консультативный орган уже два с половиной года не подавал признаков жизни – руководство НАТО и Москва разошлись тогда из-за переговорного стола и хлопнули дверью. И вот теперь, когда градус военного противостояния стал зашкаливать, Россия предложила поговорить по-мужски, с глазу на глаз. А главная интрига заключалась в том, что россияне, по сути, навязали в этот раз блоку свою повестку дня, главные вопросы которой взяты из недавнего ультимативного послания Москвы Вашингтону и Брюсселю – отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших республик СССР, неразмещение ракет вблизи российских границ и сокращение числа и масштабов военных учений. И была загадка – как ответят оппоненты на все эти требования?

Российскую делегацию на заседании представили два Александра - замглавы МИДа Глушко и замглавы Минобороны Фомин. От НАТО на разговор пришел генсек Йенс Столтенберг с 30 «кузнецами» - представителями всех стран - членов блока.

Ну и к чему же приплыли стороны после 4 (!) часов бурных словесных пикирований друг против друга?

Столтенберг с порога отмел идею нерасширения – «каждая страна может выбирать свой путь». И про незалежную: «Только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето". Все. Считай, отлуп. Впрочем, какие перспективы у Киева вступить в НАТО, Столтенберг не уточнил. Лишь чуть позже замгоссекретаря США Шерман бросила Киеву горькую пилюлю: «Двери для Украины и Грузии откроются не скоро: двум странам предстоит еще проделать большую работу для достижения стандартов НАТО».

Что же касается неразмещения ракет вблизи российских границ, то здесь, говоря рыбацким языком, была легкая и обнадеживающая поклевка, - стороны намерены договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе. А также и по ядерному оружию в целом. Правда, пока непонятно, когда пройдут такие переговоры.

Как, впрочем, и насчет сокращения числа и масштабов военных учений.

Во время заседания звучало предложение восстановить работу дипмиссий в Брюсселе и Москве. Россияне обещали подумать.

Со своей стороны, натовцы обещали рассмотреть предложение Москвы обязать все самолеты, летающие над Балтикой, включать транспондеры (приборы обозначения).

Ну и что же, как говорится, в сухом остатке?

После переговоров и Столтенберг, и Грушко говорили почти об одном и том же – о разных подходах сторон к одним и тем же проблемам, о «глубоких и стойких противоречиях», об «отсутствии позитивных результатов». Грушко попрекал НАТО за обвинения России в «мифических угрозах», в том, что нет причин для военной активности НАТО у российских границ.

Столтенберг с упорством дятла твердил о подготовке России к нападению на Украину. И убеждал всех в том, что НАТО ни на кого никогда не нападало. Доврался до того, что объявил: НАТО не нападало и не разваливало Югославию. Мол эта страна развалилась сама до бомбежек НАТО. Ну, это же просто наглая ложь в лицо всем, кто помнит эти бомбежки!

А сошлись оппоненты лишь в одном.

Столтенберг: «Положительным знаком является то, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол, и занялись обсуждением существенных вопросов». Грушко: «Состоялся очень трудный, но полезный разговор». И оба же отметили, что такой разговор надо продолжать.

К тому же Россия требует в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений.