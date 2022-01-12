Дочь Турецкого, избавившаяся от ребенка с синдромом Дауна, ответила на травлю из-за аборта

Наталья Турецкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь основателя «Хора Турецкого» Наталья призналась, что буквально раздавлена обрушившимися на нее обвинениями. Накануне она откровенно рассказала в Инстаграме, что сделала аборт после того, как забеременела в результате ЭКО. Врачи диагностировали у ее будущего ребенка синдром Дауна. Наталья очень переживала и долго думала, что ей делать в этой ситуации. В итоге наследница Турецкого сделала нелегкий выбор и решилась на аборт. Последовавшая за этим реакция заставила ее написать новый пост. Женщина призналась, что столкнулась с жесточайшей критикой и ненавистью.

- Я настолько раздавлена и угнетена морально. Заклевали меня за мое решение, пытаетесь очернить меня во всех смыслах, - посетовала Наталья.

Дочь музыканта рассказала, почему она решилась на откровенное признание. Она сообщала подписчикам в Инстаграме о каждом этапе, который она прошла на пути к долгожданной беременности. После этого скрывать аборт было просто нечестно, поэтому Наталья и решила написать о своем поступке в соцсети. Хотя другие на ее месте до последнего скрывали бы эту ситуацию и продолжали имитировать беременность, а потом, возможно, сообщили бы, что потеряли ребенка на позднем сроке.

- Я три года лечилась от бесплодия, показывала эти шаги в блоге, делилась успехами, поддерживала других, кто в таком же положении. Далее мы выбрали путь ЭКО, но случилось то, что случилось. Кто это мог предвидеть? Мне потребовалось время, чтобы перепроверить диагноз всеми возможными способами, разве не для этого существуют обследования? И что надо было сделать? Держать подписчиков за идиотов, обмануть всех про замершую беременность, про выкидыш? А, может, надо было подушку пристегивать вместо живота или родить, лишь бы не осудили? – написала Турецкая.

Наталья рассказала, что три года лечилась от бесплодия. Фото: Инстаграм.

Наталья подчеркивает, что решение сделать аборт далось ей нелегко. Но трезво оценив свои силы, она пришла к выводу, что так будет лучше. Дочь Турецкого отметила, что никому не навязывает свой выбор – каждый волен решать сам, что ему делать. Прежде всего она думала о своей семье, своих детях, а также о том, кто будет заботиться о малыше с синдромом Дауна, если с ней что-нибудь случиться.

- Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение, - ранее говорила Турецкая.

Среди тех, кто открыто осудил Наталью, оказалась актриса Эвелина Бледанс. Артистка воспитывает «солнечного» сына Семена. Сейчас мальчику 9 лет

- И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро, - негодует Бледанс. - За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями - это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?

Наталья – старшая дочь Михаила Турецкого. Наследница артиста получила юридическое образование и работает в офисе «Хора Турецкого». Наталья замужем за бизнесменом Дмитрием Гилевичем. Они сыграли свадьбу в 2018 году, после восьми лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – семилетнего Ивана и пятилетнюю Елену.