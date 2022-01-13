Обнищавшая Золушка: актриса Янина Жеймо жила в гараже и стыдилась звать гостей

Сын раскрыл правду о тяжкой доле мамы Фото: кадр из фильма

Актриса Янина Жеймо известна всей стране по роли Золушки в одноименном фильме Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Жизнь эту хрупкую женщину не щадила.

Янина Жеймо умерла в декабре 1987 года. Сын артистки Юлиан признался, что его знаменитая мама едва сводила концы с концами. Актриса жила в нищете и не имела собственной квартиры. Она обитала в гараже.

"Это был кошмар! Мама жила в одноэтажном доме, переделанном из гаража. Она стыдилась приглашать гостей из-за этого. Ее подруги-актрисы имели шикарные квартиры, звания, награды, а у мамы не было ничего", - рассказал Юлиан в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Янине Болеславовне никто не помогал. Свои дни она доживала в Польше. Похоронить себя артистка завещала в Москве. Родственники ее желание выполнили.

"Мама хотела, чтобы ее похоронили в Москве, поэтому мы заказали цинковый гроб и полетели в Россию. Оформление необходимых документов и похороны на Востряковском кладбище взял на себя Союз кинематографистов СССР, в котором маму помнили и бесконечно любили. Да и сейчас ее многие помнят и любят, - отмечал Юлий. - Бывая на ее могиле, вижу, как совершенно незнакомые люди восхищенно шепчутся: «Это та самая Золушка» - и кладут букеты цветов»". Около могилы звезды растет большая ель.

Похоронить себя артистка завещала в Москве. Родственники ее желание выполнили

Отметим, артистка трижды пыталась устроить личную жизнь. Ее первый муж - актер Андрей Костричкин. В этом браке родилась дочь Янина.

Второй муж - кинорежиссер Иосиф Хейфиц. Юлий как раз является его сыном.

Третий муж - кинорежиссер Леон Жанно. Именно он ее вытащил из депрессии после предательства Хейфица. Иосиф был Алма-Ате, когда ему пришло страшное известие, что тихвинский эшелон, на котором ехали артисты, в том числе и Янина, разбомбили. Узнав об этом, Хейфиц тут же обзавелся новой женой Ириной. Когда Жеймо рассказали про это, она была потрясена до глубины души. Вычеркнула мужа-предателя из жизни одним махом.