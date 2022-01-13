Юлия Савичева впервые за полтора года увидела живущую в Португалии дочь

Юлия Савичева воссоединилась с дочкой. Фото: Инстаграм.

Юлия Савичева впервые за полтора года смогла обнять свою четырехлетнюю дочь. Маленькая Аня живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, родителями ее мужа Александра Аршинова. Раньше певица регулярно летала в Европу, чтобы увидеться с наследницей. Но пандемия коронавируса разлучила девочку с родителями на длительное время. При закрытых границах у Савичевой и ее мужа не было возможности летать в Португалию, и они подали запрос на вид на жительство. Однако из-за бюрократии оформление разрешения затянулось. Певица очень переживала и скучала по ребенку. Но теперь, наконец, все проблемы остались позади, и Юлия воссоединилась с дочкой.

- Боже мой, какое же счастье! Я в раю, - написала Савичева в Инстаграме, опубликовав кадры с мужем и маленькой Аней. Кстати, Новый год девочка отмечала вместе с отцом, которому удалось раньше оформить необходимые документы и улететь в Португалию.

"Я в раю", - написала Савичева в Инстаграме, опубликовав кадры с мужем и маленькой Аней.

Еще в середине 90-х в этой стране обосновались родители Аршинова. Юлии и Александру так понравилась в Европе, что они тоже купили там дом. Затем в 2017 году родилась дочка Анна, которую Савичева хотела растить в Португалии. Юлия намеревалась переселиться в Европу. Но в итоге артистка оставила дочь в Португалии с бабушкой и дедушкой, а сама вместе с Александром вернулась в Россию, чтобы зарабатывать на жизнь. Певицу не раз критиковали из-за ее решения поселить дочь в другой стране. В ответ Савичева всегда говорила, что Ане лучше жить в теплом климате в окружении любящих ее людей.

- В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик, - рассказывала Савичева. - Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно - уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей. Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме.

Певица заявляет, что не собирается навсегда уезжать из России – она намеревается жить на две страны.

- Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть, – уверяет Савичева.