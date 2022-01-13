«Рассадник коронавируса»: Шепелев осудил Собчак и Бузову, отдыхающих в Куршевеле

Дмитрий Шепелев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Шепелев в Инстаграме ополчился на звезд, которые сейчас отдыхают в Куршевеле. Телеведущий возмущен беспечностью коллег, отправившихся на элитный горнолыжный курорт в разгар новой волны коронавируса. Как раз сейчас на курорте лютует омикрон: новым штаммом COVID-19 заражается чуть ли не каждый второй турист. А их в эти дни в Куршевеле немало. На его заснеженных склонах высадился целый десант знаменитостей из России. В их числе – Григорий Лепс, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Наталья Подольская с семьей, Клава Кока, Юлиана Караулова.

Дмитрий опубликовал в сторис пост, в котором напомнил, что французские Альпы — рассадник коронавируса. Шепелев считает, что этот курорт не так уж хорош: это просто распиаренное место, которое облюбовали богатые и знаменитые.

- Если честно, никогда не понимал Куршевель — унылое, бездушное место с (плохой) каталкой, да еще куда едут «все». Зачем? В отличие от Церматта, Аспена, Вальторанса или Ортизеи, где реально люди катаются, - посетовал телеведущий. - Еще смешнее стало, когда в первую волну корону в Москву привезли как раз оттуда (как раньше ротавирус или жесткие детские простуды). Вот и сейчас, какая там по счету волна? Всех, кого знаю, кто там был, вернулись со свежим штаммом. Нечего там делать, я всегда говорил.

Телеведущий возмущен беспечностью коллег, отправившихся на элитный горнолыжный курорт в разгар новой волны коронавируса. Фото: Инстаграм.

Сам Шепелев провел новогодние праздники в Костроме. Телеведущий признался, что получил от зимнего отдыха в России не меньшее удовольствие, чем от пафосных «покатушек» в Европе. Вместе с Дмитрием на родину Снегурочки отправилась его семья – жена Екатерина Тулупова и дети Платон и Тихон.

- Короче, вылазка в Кострому получилась что надо. В бочке варили. Морозом молодили. Чаем, вином, настойками поили. Хорошо! Знаете, этот ваш Куршевель…вот просто ни капли зависти, - сообщил телеведущий.

Пребывание российских звезд в Куршевеле омрачилось скандалом с певицей Ольгой Бузовой. Звезда «Дома-2» отдыхает на курорте в компании блогерши Клавы Коки. Клава то и дело называет Ольгу «городской сумасшедшей» и публикует компрометирующие ее ролики. На всех видео Ольга явно не трезва, и это забавляет Клаву, откровенно издевающуюся над приятельницей.

На алкогольные загулы Бузовой намекнула и отдыхающая в Куршевеле Ксения Собчак. В Инстаграме Ксения едко высказалась о туристах, которые предпочитают горнолыжным склонам алкогольные вечеринки.

- Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь «Le Cap Horn». Счастье - это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку, - заявила Ксения в сторис, сняв видео с косметической маской на лице.

Многие тут же усмотрели в этом заявлении намек на Бузову. Как раз накануне поющая телеведущая отдохнула в компании Клавы Коки в ресторане «Le Cap Horn». Девушки веселились в заведении несколько часов подряд, после чего отправились на массаж. Поздно вечером Бузова опубликовала в Инстаграме видео, в котором поет композицию «Катюша». Подписчики предположили, что в этот момент Ольга была не трезва.