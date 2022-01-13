Фигура – космос: Лобода отдыхает в бикини на берегу океана

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода проводит новогодние каникулы в жарких краях. Певица вместе с дочками – старшей Евой и младшей Тильдой отправилась на тропический курорт. В Инстаграме артистка публикует горячие кадры в бикини, вызывающие неизменное восхищение у ее подписчиков. Судя по всему, для отдыха Светлана выбрала Мальдивские острова с их белоснежными пляжами. Артистка похвасталась безупречной фигурой в купальнике, снявшись на фоне тропической зелени.

- Первые дни я просто дышала океаном. После начала читать сценарий. Сегодня занимаюсь музыкой, делаю аранжировки по скайпу на новое шоу, - рассказала исполнительница.

В Инстаграме артистка публикует горячие кадры в бикини.

Светлана сообщила, что готовится к новому шоу, которое состоится уже в начале февраля в Минске.

- Ну и сделала пару фото. Не могу же я пропустить такое дело, - кокетливо сообщила звезда, демонстрируя идеальные формы в бикини.

Неизвестно, отправился ли на отдых с Лободой ее любимый мужчина. Звезде приписывают роман с миллиардером Артуром Гранцем. Светлана скрывает личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника. При этом СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с украинским олигархом. Светлана эти слухи не комментирует, но постоянно подчеркивает, что она счастлива и любима.

- Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой, - призналась как-то певица.

Артистка похвасталась безупречной фигурой в купальнике, снявшись на фоне тропической зелени. Фото: Инстаграм.

Светлана не скрывает, что они оба постоянно работают над отношениями. Например, стараются отодвинуть в сторону все дела, чтобы побыть вдвоем.

- Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю - в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним, - говорит Лобода.

Предполагаемый возлюбленный Лободы – очень колоритная личность. Артур Гранц - армянин по национальности, но, как и Лобода, родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее, основной бизнес предприниматель ведет именно в Незалежной. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

Певица вместе с дочками – старшей Евой и младшей Тильдой отправилась на тропический курорт. Фото: Инстаграм.

Видимо, по совету любимого Светлана пару лет назад перевезла свою семью – маму и дочерей – в Европу. В какой именно стране они обосновались, исполнительница не говорит, но, судя по всему, это Кипр.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказывала звезда.