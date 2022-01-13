Через всю Европу и всю Азию: открылся самый длинный железнодорожный маршрут в мире

Открытие трансевразийской железной дороги стало возможно после завершения строительства отрезка пути в Лаосе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открылся самый длинный железнодорожный маршрут в мире – его протяженность составляет более 18,5 тысячи километров, а соединяет он Португалию (самую западную страну Европы) и Сингапур.

Длина нового маршрута в два раза превосходит протяженность прежнего рекордсмена – Транссибирскую магистраль, соединяющую Челябинск и Владивосток.

Открытие трансевразийской железной дороги стало возможно после завершения строительства отрезка пути в Лаосе – за пять лет Китай построил в этой стране более 400 километров пути.

Путешествие из португальской столицы, Лиссабона, через Париж, Москву, Пекин в Сингапур наверняка может стать одним из самых ярких впечатлений в жизни любого туриста, поскольку провести в дороге придется не менее трех недель, а проехать нужно будет 13 стран.

Вместе с тем открытие нового маршрута вовсе не означает, что вскоре по нему пойдут беспересадочные поезда – между некоторыми странами они вообще курсируют с солидными интервалами, и дожидаться оказии придется в гостинице, а по некоторым азиатским участкам пути нужно будет ехать на местных электричках в условиях, очень далеких от комфортабельных. Плюс из-за коронавирусной пандемии пассажирские поезда по маршрутам Париж-Москва и Москва-Пекин сейчас не ходят. Так что, на легкое путешествие рассчитывать не приходится.

Однако эксперты утверждают, что от желающих проехаться по новой дороге не будет отбоя, правда, скорее всего, пользоваться туристы будут отдельными отрезками пути. Тем более, что спрос на длительные железнодорожные поездки уже долгое время остается стабильно высоким.

– Многие люди отправляются по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. И австралийцы, проведя время в Европе, зачастую возвращаются домой, преодолевая часть пути этим маршрутом, вместо того чтобы лететь самолетом, – рассказал эксперт по международным пассажирским перевозкам Марк Смит.