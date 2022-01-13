Довели: премьер-министр Чехии нецензурно выругался на заседании парламента

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время заседания парламента Чехии по вопросу о вотуме доверия правительству премьер-министр Петр Фиала во всеуслышание заявил, что ему будущее голосование - в переводе с матерного чешского на русский - «до лампочки».

Сказал он это вполголоса, но стоящий перед ним микрофон оказался включенным и разнес реплику по залу.

– Премьер-министр - тоже мужчина, и в напряженной обстановке он иногда пропускает непубличное заявление, – попытался оправдать главу кабмина в разговоре с журналистами официальный представитель правительства Вацлав Смолка.

Позже выяснилось, что недовольство премьера было вызвано несобранностью членов правительства, которые никак не могли занять свои места в зале заседаний. Согласно регламенту, при выражении вотума доверия кабмину обязаны присутствовать все министры, в противном случае процедура откладывается.

Именно так и произошло, причем несколько раз, а потом подошло время обеденного перерыва.

– Сложилась ситуация, когда все министры правительства не пришли в зал с обеденного перерыва вовремя в 14:30, и поэтому у Палаты депутатов был еще один перерыв, – рассказал сидевший рядом с Фиалой министр труда Мариан Юречка.

Именно эта последняя задержка и стала последней каплей, переполнившей терпение премьера.