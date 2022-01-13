Пастухи-масаи из Танзании покорили соцсети своими танцами

В своих роликах Кили и Нима не просто танцуют, они еще и точно повторяют слова из песен.

У пастуха из племени масаи Кили Пола в соцсетях - почти один миллион подписчиков. Цифра совершенно фантастическая для жителя Танзании, где Кили живет со своей младшей сестрой Нимой.

На странице Кили и Нимы нет ничего кроме видеороликов, где они танцуют под индийскую музыку.

- Индийские песни я впитал с молоком матери, - рассказывает Кили. – Мы с сестрой и родителями просмотрели чуть ли не все индийские фильмы. Мне нравится хинди-культура, тамошняя музыка, танцы. Однажды ради забавы мы с Нимой станцевали и записали это на видео, которое потом выложили в Сеть.

В своих роликах Кили и Нима не просто танцуют, они еще и точно повторяют слова из песен.

Кстати, первыми о необычном таланте танзанийцев узнали именно киноактеры из Индии: в Болливуде увидели, как танзанийцы танцуют под песни из фильма «Шершаа». Мастерство африканцев настолько впечатлило исполнителей главных ролей в этой ленте - Джубину Наутиялу и Асиса Каура, что они поделились этим видео в своих соцсетях.

- Сразу после этого у нас молниеносно увеличилось количество подписчиков, - вспоминает Кили. - Мы не знаем индийского языка, значений конкретных слов, мы просто повторяем то, что поют или произносят актеры.

Для записи новых видео Кили каждый день ездит в ближайший от его деревни город, чтобы зарядить свой сотовый телефон: в его доме нет электричества.

Нима и Кили надеются когда-нибудь оказаться в Индии и сняться хотя бы в одном болливудском фильме.