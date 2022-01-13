"Гуманоида" Гумилева в Петербурге ставить не будут

Общественники заголосили, что такой Гумилев им не нужен. На фото - проект памятника скульптора Пильниковой.

В Крондштадте провели общественные слушания по поводу памятника Гумилеву. Как мы уже писали, культурная общественность тридцать лет пробивала памятник Гумилеву, а когда, наконец, пробила, то не обрадовалась. В конкурсе на лучшее изваяние победил бюст работы Екатерины Пильниковой, где у Гумилева такая голова, будто это не Гумилев, а дочь фараона Аменхотепа.

Общественники заголосили, что такой Гумилев им не нужен. Мало того, что несимпатичный, так еще и на три четверти урезанный. Столько лет они пробивали памятник поэту в полный рост и бюст, пусть даже с очень большой головой, их совершенно не устраивает.

К счастью, оказалось, что бюст не устраивает и главу Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олега Довганюка. Причем, Довганюк чуть ли не единственный был против присуждения первого места этой работе.

В ходе обсуждения пришли к радостному консенсусу. Во-первых, бюст устанавливать точно не станут. Во-вторых, памятник будет в полный рост.

Из чего выбрать

Из чего будут выбирать новый памятник - пока загадка. В конкурсе принимало участие тридцать работ, ощущения от которых специфические. Гумилев со скрипкой, четыре Гумилева в пиджаках, запахнутых на женскую сторону, бесчисленные Гумилевы, сидящие на скамейках. Как сказал академик Никита Фомин, выбор стоял между "плохо" и "очень плохо", поэтому бюст, занявший первое место, даже можно назвать лучшим из представленного.

Объясняя kp.ru выбор членов жюри в пользу бюста, ректор академии Репина Семен Михайловский назвал все фигуры в полный рост "вульгарными".

Симпатии большинства общественников склонялись к эскизу, на котором Гумилев запечатлен идущим в полный рост навстречу ветру. Однако в ходе обсуждений этот вариант отвергли.

- Это неплохой памятник, но его некуда поставить. Получается, что Гумилёв приходит в... хоспис, расположенный на этой площади, - рассказал kp.ru писатель Даниэль Орлов.

Поскольку конкурс продлят еще на месяц, есть надежда на новые работы.

Симпатии большинства общественников склонялись к эскизу, на котором Гумилев запечатлен идущим в полный рост навстречу ветру.

Что не так с Гумилевым

Когда автора бюста Екатерину Пильникову упрекнули в нарушении пропорций головы поэта, та ответила, что ничего не нарушала и работала строго по фотографиям.

Возможно, это действительно так, поскольку и сами современники отмечали специфическую внешность Гумилева.

- Некрасив до уродства, - писал о нем поэт Георгий Иванов.

Свой внутренний возраст поэт определял на 13 лет. Однако выглядел он значительно старше. Тридцатитрехлетнему Гумилеву можно было дать сорок пять. Добавляли возраст зеленоватый цвет лица, общая отечность, набрякшие веки и мешки под глазами.

Современники отмечали некрасивый сливообразный нос и странный череп.

- У него была длинная, яйцевидная голова, вся вытянутая вверх, на длинной тонкой шее, - говорил поэт Эрик Голлербах.

"Непомерно высокий лоб" казался еще больше из-за неудачной, очень короткой стрижки на военный манер. Наверное, поэтому на известных фотопортретах Гумилев чаще всего изображался в шапке или фуражке, скрадывавших особенности строения головы.

Перспектива создать памятник поэту в полный рост, тоже вызывает вопросы, поскольку, согласно воспоминаниям, с фигурой поэта были сложности: вислые плечи, очень низкая талия и особенно короткие ноги.

Кстати, на конкурсе была представлена одна работа, где фигура Гумилева соответствует этому описанию. Однако в комментариях, вывешенных на страничке "гумилевского общества" этот проект подвергся критике: "Что с пропорциями? Это же председатель колхоза", - завозмущались зрители.

Так что перед скульптором стоит весьма сложная задача: не погрешить против истины и в то же время избежать упреков в "некрасивости" памятника.

Один из феноменов Гумилева состоял в том, что такой нескладный с виду, он умел влюбить в себя и тогда становился очаровательным: лицо его приобретало черты иконописного, а от загадочного, "двоящегося" взгляда женщины сходили с ума.

Но как добиться этого эффекта скульптору? Трудно даже предположить, однако понятно, что работать должен настоящий виртуоз.