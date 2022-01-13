Бастрыкин: необходимо совершенствовать миграционные процессы

Глава СК России Александр Бастрыкин.

Рост преступности среди мигрантов в России заслуживает тщательного изучения, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В своем интервью РИА Новости, он обозначил растущую радикализацию приезжающей из Средней Азии в Россию молодежи.

- Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки, — отметил Бастрыкин.

По словам главы СК России молодые мигранты приезжают в Россию уже обработанными членами террористических организаций. И на преступления идут с поддельными миграционными документами.

В прошлом году Александр Бастрыкин также отмечал, что с участием мигрантов стали чаще происходить "грубые нарушения правопорядка, в их среде формируются экстремистские настроения, растет уровень террористической опасности". В ряде городов были отмечены массовые драки с участием трудовых мигрантов, прибывающих из среднеазиатского региона.

- В целом за 11 месяцев текущего года правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - тяжкие и особо тяжкие, - приводил он тревожные цифры за 2021 год.

В ЭТО ВРЕМЯ

По данным начальника главка МВД России по вопросам Миграции Валентины Казаковой, в 2021 году было возбуждено более 10 уголовных дел по статье "хулиганство" по факту массовых драк между группами мигрантов в Москве. По словам Казаковой более 400 задержанных были привлечены к административной и уголовной ответственности, 252 фигуранта оказались в центрах содержания, порядка 70 человек содержатся под административный арестом. Участникам драк аннулировали разрешительные документы, сократили сроки пребывания в России, выдворили, депортировали, сделали невъездными.

Напомним, согласно приказу МВД России с этого года трудовым мигрантам России начали выдавать новые патенты в виде карты с чипом. Новый документ регистрации будет иметь цветную фотографию владельца, серию и номер выданного патента, национального паспорта иностранца, ФИО, дату рождения, гражданство, ИНН, профессию и субъект России, где разрешено трудоустройство согласно полученного патента, наименование органа выдавшего патент, дата выдачи. После введения биометрии в патенты трудовых мигрантов, уже в этом году им планируют выдать также удостоверения личности (будут похожи на ID-карты, которые выдаются трудовым мигрантам в большинстве стран Европы).

По мнению законодателей, будет решена важная проблема: депортированные за нарушения и преступления иностранцы больше не смогут возвращаться в Россию под другими документами (раньше преступники меняли на родине в своем имени одну букву и въезжали в Россию по новому национальному паспорту). Теперь, при каждом новом въезде в Россию им придется подтверждать свои биометрические данные.

По мнению экспертов в МВД России только после введения и выполнения всех этих мер можно будет говорить о контроле за миграционными потоками.