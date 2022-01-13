Министр назвал точный размер средней пенсии в России после повышения на 8,6%

Средняя пенсия в России после индексации составит 18 984 рубля Фото: Shutterstock

Пенсии для неработающих россиян увеличат на 8,6%. С таким предложением обратился президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 12 января.

Напомним, ранее в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%. Однако в начале января пришли точные данные об инфляции за прошлый год - цены в стране выросли на 8,39%. Поэтому и было принято решение увеличить пенсии дополнительно, с «запасом».

Сколько теперь будут получать российские пенсионеры? Цифру озвучил министр труда и соцразвития Антон Котяков.

- С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей, - рассказал министр. Напомним, по данным Счетной палаты, в прошлом году средняя пенсия неработающего пенсионера составляла примерно 17,5 тысяч рублей.

В Минфине уточнили общую сумму: на дополнительную индексацию пенсий (повышение с 5,9% до 8,6%) в 2022 году потребуется 172 млрд рублей. Всего на повышений пенсий уйдет около 550 млрд рублей.

О том, как «технически» будет выглядеть индексация, в эфире радио «КП» рассказал доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

- Будут внесены поправки в действующий закон о бюджете за 2022 год. А дальше закон может принят в течение двух недель, поскольку он должен пройти голосование в Госдуме, потом в Совете Федерации, передан президенту на подпись, - объясняет эксперт.

Таким образом, повышенную выплату российские пенсионеры могут получить уже в феврале. При этом выплату за январь они уже получили - но проиндексированную по ставке 5,9%. Как быть с этими деньгами?

- Как только такой закон появляется, Пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если индексация за январь была произведена в размере 5,9 %, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации - 2,7%. Деньги могут прийти за январь в виде дополнительной суммы. Но, скорее всего, просто эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которая всем неработающим пенсионерам будет пересчитана по ставке индексации 8,6 %, - объясняет Александр Сафонов.

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