Дмитрий Песков: К разуму тех, кто не хочет вакцинироваться и подвергает свою жизнь опасности, президент обращается каждый день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Дмитрий Сергеевич, перед началом пандемии, предыдущих волн, в ходе их Владимир Путин обращался не только к чиновникам - правительственным или медицинским, а непосредственно к народу, к людям. На мой взгляд, это сыграло свою роль тогда. Сейчас такое тревожное время. Не собирается ли Владимир Владимирович снова обраться к россиянам с какими-то словами предостережения, напутствия?

- Первое. Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн.

И тогда это требовалось, потому что это были первые волны, и мы еще не были должным образом готовы, мы только набирались опыта, как реагировать на это, мы только приступали к мобилизации системы нашего здравоохранения к таким форс-мажорным обстоятельствам.

Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, мы научились быстро расширять количество койко-мест по регионам, мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов (средств индивидуальной защиты- А.Г.), кислорода и так далее, хотя они неминуемо возникают с учетом географии нашей страны.

Поэтому, мы гораздо больше подготовлены к следующим волнам.

Каждый раз эта волна имеет новые характеристики, сейчас это опасный, с точки зрения заразности, степени заразности, но, как предполагают врачи, менее опасный с точки зрения тяжести протекания - штамм. (Речь об омикроне. - А.Г.)

Главное, всем быть готовыми. И, единственное средство, которое спасает от смерти (тут надо прямо говорить), - это вакцинирование.

- А что все-таки должно произойти, чтобы непосредственно к тем людям, которые не хотят вакцинироваться, которые под угрозой смерти находятся, что может произойти, чтобы президент к их разуму обратился, что ли?

- Президент обращается к их разуму каждый день.