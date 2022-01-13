Какими «военными средствами» Россия может ответить НАТО

Пришло время на угрозу ответить не словесной, а реальной военной угрозой. Раз уж нас вынудили сделать это. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференции по итогам переговоров в рамках Совета Россия — НАТО замминистра иностранных дел Александр Грушко сказал: «Если все политические средства окажутся бессильны для противодействия угрозам со стороны НАТО, России придется отвечать на них военными средствами». И тут же добавил, «что до такого лучше ситуацию не доводить».

Давайте без обиняков: судя по заявлениям госсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, нас в Брюсселе в полной мере (или вообще?) не услышали. И наверняка на те же ультимативные требования о гарантиях безопасности, которые Москва 17 декабря отправила в Вашингтон, мы получим такой же унизительный отлуп. И выпрашивать «военно-политической милости» у США и их союзников по НАТО вряд ли будем. Значит, на угрозы все-таки «придется отвечать военными средствами» (или контругрзами, как говорил тот же Грушко).

Ну и какими же? Пока Кремль, МИД и Минобороны РФ об этом помалкивают. А нетерпеливые аналитики и эксперты наперебой выстраивают конспирологические версии. Да, очень возможно, что Генштаб предложит значительно усилить наши группировки на самых опасных направлениях – северо-западном, западном и юго-западном. Скажем, за счет войск, дислоцирующихся в «срединной» России. И поближе к границам со странами НАТО, где уже стоят или формируются новые группировки блока, могут поставить высокоточные оперативно-тактические комплексы «Искандер» и новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Такие комплексы и системы могут появиться и в Белоруссии (в том случае, если НАТО откажется договариваться с Москвой о взаимном неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, а также ядерного оружия). Что еще? Естественно, Генштаб внесет коррективы в планы применения как обычных вооруженных сил России, нацелив не только оперативно-тактические, но и стратегические (включая новейшие гиперзвуковые) ракеты на важнейшие военные объекты и пункты принятия решений не только в Европе, но и в США. Конечно, и Стратегические ядерные силы (сухопутные, морские и воздушные) получат обновленные задачи с учетом нарастающих военных угроз. Кто-то скажет: всем этим НАТО уже не напугаешь. И будет прав. Все эти наши приготовления и контругрозы вряд ли испортят аппетит американским офицерам, пьющим пиво в немецком кабаке на авиабазе Бюхель (там же размещены ядерные бомбы США). Они наверняка и так знают, что их объект на российских оперативных картах уже давно обведен красным кружком – в случае военной заварухи им достанется в первую очередь (как равно и другим американским ядерным арсеналам в Европе, а также объектам противоракетной обороны).

Все эти наши перегруппировки и перенацеливания вряд ли серьезно волнуют Белый дом и Пентагон, - они спрятались от России за океанами, а танки Москвы не рычат у границ США. И, конечно, американцы рассчитывают, что в случае войны далеко не все российские ракеты, запущенные с земли, с воздуха или из-под воды долетят до них (что правда). И во всем этом есть очевидная «несправедливость» - неравная система безопасности. Войска США и других стран НАТО стоят, образно говоря, под балконом у России, а наши войска – за тысячи километров от американской территории. Единственный способ устранить такую несправедливость и непропорциональность, - разместить российские военные объекты и базы неподалеку о США. Это могли быть Куба, Венесуэла или Никарагуа. Нет-нет-нет, речь не идет о межконтинентальных баллистических ракетах типа «Тополь», «Ярс» или Сармат». Их «прицельная дальность» стрельбы – от 8 до 18 тысяч километров и тащить их «под окна» США было бы безумием. У России есть гораздо более «портативное и «интеллигентное» оружие наземного, морского и воздушного базирования, которого вполне хватит, чтобы достать до территории США. С такой задачей вполне справятся те же «Искандеры», «Калибры», «Кинжалы», «Цирконы» и другие (с дальностью стрельбы от 500 до 2500 километров и более). А ближайшее расстояние от кубинского побережья до США – всего 90 миль.

Противники такой идеи говорят: а согласятся ли Куба, Венесуэла или Никарагуа на размещение наших военных баз? Не побоятся ли они, что США станут еще больше душить их санкциями? СЩА уже и так давно душат их такими эмбарго, что тамошние власти и народ уже ничем не запугаешь. Ну а Москва в ответ на согласие дать россиянам «поквартировать» в тех краях, вполне могла бы сделать такие предложения, от которых трудно будет отказаться. Я имею в виду, конечно, экономическую, финансовую, военно-техническую и другую помощь. Пасьянс возможных и весьма заманчивых предложений внушителен. Скажу вам по секрету: явно не рассчитывая на то, что США и их союзники по НАТО сходу и под бурные аплодисменты дадут нам гарантии по безопасности, Москва уже ведет конфиденциальные переговоры с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа насчет «поквартировать». Мы много не просим: на каждой базе – хотя бы по парочке дизельных подводных лодок с «Калибрами», оперативно-тактических «Искандеров», эскадрилье МиГ-31 с «Кинжалами», и хот бы по звену стратегических Ту-160 или Ту-95 со стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» Х-101 (или Х102 с ядерной боеголовкой). Уже слышу крики: «Ты что, хочешь повторения Карибского кризиса 1962-го года?». А тот кризис потому и не перерос свою саму страшную фазу, что Москва сумела приставить «русский штык» к жирному подбрюшью США. А это и отрезвило американцев и заставило их выбросить белый флаг перемирия. Мы же почти 30 лет упрашвиали НАТО не приближаться к нами границам и обещали им то симметричный, то ассиметричный ответ. А блок на это плевал. И уже с той стороны границы рассматривает золотые купола псковских церквей в бинокль, прицеливается со стратегического бомбардировщика к Крыму, проводит рекогносцировку в украинских степях. Пришло время на угрозу ответить не словесной, а реальной военной угрозой. Раз уж нас вынудили сделать это.