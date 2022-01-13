Китаянка вместо быстрого свидания вынуждена была 4 дня сожительствовать с незнакомцем из-за внезапного карантина

Во время «заключения» китаянка регулярно выкладывала посты с видео о своих злоключениях

Удивительная романтическая история произошла недавно в Китае во время казалось бы обычного свидания вслепую. Девушка, которая хотела всего лишь познакомиться с молодым человеком, оказалась заперта с незнакомцем в доме против своей воли.

Как пишет «Би-би-си», свидание вслепую даме по имени Ван устроили ее родители, которые переживали, что она уже не молода, но все еще без мужа. Для этого отец и мать организовали 10 рандеву с незнакомцами, и вот, на пятой по счету встрече произошел конфуз.

Мужчина из Чжэнчжоу утверждал, что довольно неплохо готовит и поэтому пригласил девушку к себе домой, чтобы угостить ужином. Китаец не обманул и действительно вкусно накормил даму, вот только выбраться из жилища своего партнера по свиданию ей не удалось. И дело не в том, что тот оказался маньяком, а в особенностях локдауна в КНР.

Прямо во время романтического ужина властями было объявлено, что в Чжэнчжоу объявлен карантин, и все жители должны оставаться на своих местах и не покидать дома без веской причины. Вот поэтому Ван и провела в жилище своего вынужденного возлюбленного 4 дня. По словам девушки, все было прилично, «сожитель» даже каждый день завтраки, обеды и ужины на двоих. Тем не менее «совместная жизнь» у пары не сложилась, ведь молодой человек был неразговорчив и выглядел «как манекен», хотя в остальном он был вполне ничего.

Кстати, во время «заключения» китаянка регулярно выкладывала посты с видео о своих злоключениях, на которых виден партнер, готовящий еду, работающий за компьютером и занимающийся обычными домашними делами. Блюда, которые выходили из рук китайца, были, по словам дамы «средненькими», но она похвалила парня за старание.

Сам видеодневник Ван стал сенсацией в Китае, его посмотрели более 5 миллионов человек. Правда для ее экс-визави подобная известность вышла боком, ведь мужчина не стремился к публичности. Теперь же девушка была вынуждена удалить некоторые из видео, чтобы не создавать проблем для бывшего партнера.

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