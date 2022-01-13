Вячеслав Зайцев возвращается к работе в «Доме моды»: «Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал»

Вячеслав Зайцев дал эксклюзивное интервью kp.ru Фото: Иван МАКЕЕВ

83-летний Вячеслав Зайцев дал эксклюзивное интервью kp.ru.

- Вячеслав Михайлович, скандал с роликами в Тик-токе (речь о семье Гарафутдиновых, размещавших видео с кутюрье в соцсетях — Ред.), продажа части здания Дома моды — прошедший год был непростым для вас, во всяком случае, так кажется со стороны. А чем вам самому 2021-й запомнился?

- Год действительно был непростой, по-другому и не скажешь. Но запомнился он мне вовсе не трудностями и неурядицами. Было и хорошее. Я прошел два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашел с новыми силами. А еще из хорошего: выплаченные долги по зарплате и коммунальным платежам моего «Дома моды». Вот главные достижения моего 2021-го.

- Если не секрет, кто был рядом с вами в главную ночь года? Удалось провести праздник с семьей, с сыном и внучками?

- Новый год встречал в своем загородном доме, со мной рядом был мой верный помощник Олег. В целом каникулы провел, как и большинство россиян, дома. За эти дни многие друзья и хорошие знакомые навестили меня. А сейчас весь в работе, весь в делах: хватит уже отдыхать.

- Январь, тот месяц, когда мы строим планы на весь грядущий год. Что в вашем списке первостепенных задач?

- Выпуск новой коллекции. Материалы уже закуплены, эскизы нарисованы, но еще много работы ждет впереди.

Вячеслав Зайцев возвращается к работе в «Доме моды» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Новая коллекция станет важным шагом к реабилитации вашего знаменитого «Дома моды». Можно ли считать, что ваше детище спасено?

- Коллекция – это лишь один из шагов. Открою секрет, перемены в «Доме моды» с нее только начнутся. Сейчас я активно работаю над сменой руководящего состава (до сих пор компанию возглавляет Егор Зайцев, единственный сын кутюрье — ред.). В ближайших планах возвращение на работу уволенных сотрудников (большая часть коллектива попала под увольнение летом 2020-го года — ред.), а также набор новых, молодых и талантливых. Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своем творчестве опираются на мой стиль.

- Что скажете о продаже имущества «Дома моды»? В прошлом году была продана целая пристройка к зданию. Есть похожие планы в этом году?

- Нет! Вот ответ на этот вопрос. Ни в коем случая я не буду продавать части здания «Дома моды», больше ни квадратного метра не отдам. Скажу вот еще что. Я впредь не позволю совершать сделки за моей спиной. Я сейчас обращаюсь к тем, кто, возможно, рассматривает такой вариант покупки, так вот, учтите, что я являюсь владельцем контрольного пакета акций «Дома моды», и я не согласую такие сделки ни при каких обстоятельствах. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего «Дома моды».

- Знаю, что в конце года вы, чтобы окончательно вернуться к работе, прошли вакцинацию от коронавируса. Какая это была вакцина и как перенесли прививку?

- Это был наш «Спутник V». Хочу сказать, что никаких побочных эффектов ни после первой прививки, ни после введения второго компонента на себе я не испытал. Всем советую прививаться, особенно людям моего поколения, и тем, у кого хронические болячки есть. Не бойтесь. Я вам - пример. Что до самой пандемии, то есть у меня мечта, новогодняя, если хотите. Больше всего я жду время, когда коронавирус будет полностью побежден. Мечтаю снова принимать клиентов в своем «Доме моды» и не думать про вакцины, маски и прочие символы пандемии.