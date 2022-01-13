Путин и Шойгу подвели первые итоги миссии ОДКБ

Президент России провёл в Кремле рабочую встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: Минобороны РФ/POOL/ТАСС

В этот же день, во второй половине, Президент России провёл в Кремле рабочую встречу с Министром обороны Сергеем Шойгу.

- ... Слушаю, Сергей Кужугетович. - сразу же спросил Путин, едва генерал армии Шойгу (правда, он был в гражданском костюме) появился в его рабочем кабинете. - Как проходит и завершается наша миротворческая миссия, наше участие в миротворческой миссии ОДКБ?

Министр моментально, не вставая из-за стола, но - по-военному четко, начал доклад:

- Владимир Владимирович, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств, глав государств – членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ.

Генеральный штаб - постоянном контакте с коллегами из, естественно, Казахстана, как и со всеми министрами обороны. Организовали воздушный мост. Задействовано было более восьмидесяти воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран – членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой.

Армения, как председательствующая страна,- она, естественно, должна была сыграть основную роль в подготовке всех документальных решений, назовем это так. Все это было сделано. Своевременно приступили к переброске, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае их захвата террористами...

Путин внимательно, не перебивая, слушал Шойгу.

- ....За счет такого темпа операции, - продолжал министр, - удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику.

На сегодняшний день, еще раз повторюсь, управление устойчивое, работаем в полном взаимодействии. Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану.

Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег – Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учетом того, что они рядом, – своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа.

- Сергей Кужугетович, - начал сразу после доклада министра президент, - миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны.

Разумеется, что – я уже об этом говорил – те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, – это совсем разные люди и у них разные цели.

То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно.

Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно.

Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили.

Спасибо.

Шойгу:

- Спасибо, Владимир Владимирович.

О ЧЕМ ЕЩЁ ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ МИНИСТР ОБОРОНЫ

- ...Наладили устойчивое управление, создан штаб. На месте командует силами определенный заранее руководитель – это командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Сердюков. Он сразу же приступил к работе.

- Отработали все, что было ранее отработано на учениях, – это движение передовой группы, высадка первого эшелона, взятие под контроль инфраструктуры, которая позволит наладить тот самый мост и ту самую работу.

- Сегодня провели Совет министров обороны стран – членов ОДКБ, на котором заслушали итоги и приняли решение по подготовленному плану по передаче объектов уже под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана, чего раньше сделать было невозможно, так как в первые дни задача стояла как раз другая – высвободить их от охраны этих объектов.

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