В Новодвинске начнут выпускать медицинский кислород

Цех по производству сжиженного медицинского кислорода разместится на территории Архангельского ЦБК. Фото: пресс-служба Архангельского ЦБК.

В Новодвинске Архангельской области откроется производство сжиженного медицинского кислорода. Его выпуск для учреждений здравоохранения региона организуется в связи с ожидаемым ростом заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Цех по выпуску кислорода разместится на территории Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Уже на следующей неделе запланированы тестовые запуски производства медицинского препарата.

- Учитывая негативный сценарий развития эпидобстановки в регионе, к нам обратился глава Архангельской области Александр Цыбульский с просьбой восстановить на территории комбината ранее законсервированный цех по производству технического кислорода, который в 2000-х годах был передан подрядной организации, - рассказал член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям «Pulp Mill Holding» Владимир Крупчак. - Мы не могли не откликнуться на обращение главы региона.

Прогнозируется, что новый цех наладит массовое производство сжиженного медицинского кислорода в течение месяца. По словам Владимира Крупчака, Архангельский ЦБК оказывает инфраструктурную поддержку владельцу нового объекта. Затраты комбината составят около 1,5 миллионов рублей.

В конце марта 2020 года «Pulp Mill Holding» по инициативе директора холдинга по инвестициям Владимира Крупчака приняла программу помощи региональным медицинским учреждениям на всех территориях присутствия компании в России. За два года пандемии коронавируса Архангельский ЦБК направил более 60 миллионов рублей на поддержку медицинских организаций Новодвинска и областных профильных учреждений.