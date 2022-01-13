Врач Алексей Водовозов: К концу января Россию накроет ковидное цунами

«Омикрон» коварен тем, что пробивает защиту и переболевших, и привитых Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки, по данным на утро 13 января, в России резко подскочило количество заражений коронавирусом. В стране выявили 21 155 новых случаев, в Москве - 5 490, это на 37% больше, чем за предыдущий день, и максимум с 11 ноября. Между тем в США с начала недели регистрируют по миллиону и более заражений в сутки. А Всемирная организация здравоохранения на днях заявила, что в течение ближайших двух месяцев «омикроном» заразится больше половины Европы. Что будет дальше у нас и как защитить себя и близких с учетом новых исследований о вирусе-мутанте? Об этом мы поговорили с врачом-терапевтом высшей квалификационной категории, научно-медицинским экспертом Алексеем Водовозовым в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВОЛНА ЗАРАЖЕНИЙ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

- Алексей, если у американцев уже больше миллиона заражений в сутки, то что будет в России?

- Огромные цифры заражений в США могут отражать, в том числе, накопительный эффект. Люди часами и днями ждут очереди, чтобы сдать анализы, это не всегда получается. Возникает гигантский наплыв. Что касается России, то мы упремся в емкость медицинских лабораторий. Цифры заболеваемости будут зависеть от того, сколько тестов мы сможем сделать. Но то, что количество заражений в сутки будет шестизначным, это точно. Представители Роспотребнадзора уже заявили примерно о ста тысячах в день.

- На ваш взгляд мы этим ограничимся? Что сильнее всего влияет на заболеваемость после прихода «омикрона»?

- На рост заражений и госпитализации влияют разные факторы. Уровень заболеваемости зависит в первую очередь от ограничительных мер. Причем, нужно их комплексное выполнение. Здесь и ношение масок, а лучше респираторов, с которыми у нас полная беда, и социальная дистанция, с которой еще хуже. И обработка рук, о которой все уже забыли, несмотря на то, что в метро стоят очень удобные диспенсеры.

Вторая часть - тяжелые осложнения инфекции, госпитализации и летальные исходы. Их количество напрямую зависит от охвата вакцинацией. Это уже четко видно абсолютно по всем странам, где привитых больше, чем у нас. Сложно найти государство, где вакцинированных меньше. Разве что в Африке. А все остальные страны давно перешли рубеж и 50, и 60 процентов. В Скандинавии уже под 80-90% охват прививкам.

Вот вам яркий пример. Данные на среду, 12 января, по США: 752 387 заболевших и 2641 летальных исходов. А теперь смотрим наши: 17 946 заболевших, 745 летальных исходов. Соотношение далеко не в нашу пользу (от редакции: в США заражений в десятки раз больше, а летальность 0,35%. В России летальность получается 4,1%).

Мы поговорили с врачом-терапевтом высшей квалификационной категории, научно-медицинским экспертом Алексеем Водовозовым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ОМИКРОН» МАСКИРУЕТСЯ ВСЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

- «Омикрон» коварен тем, что пробивает защиту и переболевших, и привитых, - продолжает Алексей Водовозов. - Вакцинированные заболевают реже, но тем не менее тоже вовлекаются в процесс. И их довольно много получается в статистике заболеваемости. Но если мы посмотрим цифры госпитализаций, попадания в реанимацию, летальных исходов, тяжелых осложнений, то среди привитых людей таких случаев в десятки раз меньше.

Еще один проблемный момент - изменение клинической картины (то есть симптомов ковида. - Ред.). Оно началось с «дельты», а «омикрон» еще добавил своих ноток. Его довольно сложно распознать. Раньше как было? Пропал нюх – надо бежать в лабораторию либо вызывать врача, изолироваться. А сейчас это может быть просто насморк или першение в горле. До кашля дело может даже не дойти.

- Вроде легкой простуды?

- Да. И человек путает. Поэтому получится, что у нас еще большое количество людей переболеет неофициально. Их и так было более чем достаточно, но сейчас станет еще больше.

Поскольку они не считают себя зараженными коронавирусом, то продолжают ходить на работу, ездить в транспорте, посещать прочие места массового скопления людей. При этом им тяжело дышать, маску они не наденут. И будут вовсю распространять «омикрон». Поэтому нас накроет довольно большая волна. Боюсь, цифры могут быть и выше 100 тысяч в сутки. Но официальная статистика, как я уже сказал, будет определяться емкостью медлабораторий.

- Когда ковидное цунами накроет нас во всю мощь? Это возможно даже раньше февраля?

- Скорее всего до конца января, да.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ РАБОТАЮТ ПЛОХО

- Чтобы отличить видоизмененный ковид от простуды, до сих пор можно было использовать экспресс-тесты на антиген коронавируса, многие стали покупать их в аптеках и заказывать через интернет. Но появились тревожные данные американского исследования: «омикрон» многие такие тесты для домашнего использования ловят плохо, слишком часто выдают ложноотрицательынй результат. И человек опять же идет на работу, в гости, навещать пожилых родственников. Что с этим делать? Ведь дорогостоящих ПЦР-тестов на каждый чих не наделаешься. И врача вызывать из-за насморка не станешь.

- Сегодня нужно исходить из того, что любые симптомы, похожие на простуду, это коронавирус. Просто потому, что сейчас это превалирующая инфекция.

Если у вас нет высокой температуры, одышки, кашля, то врача вызывать не обязательно. Но соблюдать остальные меры нужно. Стараемся как можно меньше появляться в людных местах, не ходим в магазин, заказываем продукты на дом. Если вдруг очень нужно куда-то выйти, то надеваем не маску, а респиратор второго класса защиты (на нем будет маркировка FFP2, либо N95, либо KN95. - Ред.). Важно: респиратор должен быть без клапана выдоха. Если человек болеет, через клапан будет выходить довольно большое количество вирусных частиц.

Также нужно соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки и прочее. То есть ведем себя как зараженные коронавирусом. Даже если это не подтвердилось. Это ненадолго. Вы остаетесь опасными для окружающих примерно 10-12 дней.

Насколько велика угроза умереть от «омикрона» у непривитых

- Алексей, если человек не привит, то шансы умереть при заражении «омикроном» такие же, как при «дельте», или ниже?

- К сожалению, примерно такие же. Нужно понимать вот что. В процентах летальность (то есть доля умерших от всех заболевших. - Ред.) при «омикроне» по предварительным данным поменьше. Но! Во-первых, более-менее точные цифры мы получим где-то через полгода, и только тогда станет понятно, как оно на самом деле есть.

Во-вторых, большая проблема в том, что нас накрывает гигантская волна заболеваемости. Она не сравнима с тем, что было раньше. Возникает огромная нагрузка на здравоохранение. Из-за этого могут подскочить летальные исходы, которые напрямую не связаны с коронавирусом. Кого-то вовремя не довезли до стационара, например, из ДТП, поскольку «Скорые» мчатся к больным ковидом. Кто-то поймал инсульт или инфаркт. И его тоже не успели довезти в больницу. Вот эти летальные исходы тоже будут вкладываться в избыточную смертность.

Ну и в целом не стоит обольщаться легкостью «омикрона». Многие радуются: он реже вызывает пневмонию. Действительно, похоже, что новый вариант вируса медленнее добирается до легких. Но он устраивает такой бронхиолит (воспаление мелких бронхов. - Ред.), что мало не покажется. Больному ничуть не легче ни по кашлю, ни по интоксикации, ни по проблемам с дыханием. Это очень тяжелое состояние.

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