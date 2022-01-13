Тульскую область за новогодние праздники посетили более 87 тысяч туристов

В новогодние праздники в Тульской области побывали более 87 тысяч туристов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область за новогодние праздники приняла у себя более 87 тысяч туристов. В этом году регион посетили на 24,3% больше путешественников, чем в новогодние каникулы 2021 года. Больше всего гостей приехало в Тулу из Москвы (38%) и Подмосковья (25%), а также из других регионов Центрального федерального округа.

Повышенный интерес москвичей и жителей Подмосковья к тульским достопримечательностям не случаен. Накануне новогодних праздников власти Тульской области организовали в столице специальную кампанию по привлечению туристов в регион.

- В рамках работы по комплексному продвижению, благодаря сотрудничеству с Правительством Москвы и Мосметро, в пешеходной зоне бизнес-квартала Москва-Сити разместили туристско-информационный центр, сотрудники которого проводили презентацию региона в эти новогодние праздники, - рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина на оперативном совещании, которое прошло 13 января под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

В музеях Тульской области на новогодних каникулах побывали более 105 тысяч человек. Самыми популярными достопримечательностями региона стали Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России, дом-музей Льва Толстого «Ясная Поляна», древний Тульский кремль, «Экзотариум» - зоопарк с экзотическими животными, Музей станка и Музей международного пряника.

Кроме музейных экспозиций гостей региона в новогодние праздники ждали арт-фестивали, специальные музыкальные программы и другие интересные культурные события.

- Для жителей и гостей региона стартовал новый проект – в локациях исторического центра Тулы прошла серия уличных сетов современной музыки. Такой музыкальный фестиваль помогает объединить исторический центр в единое пространство и повысить его туристическую связность, - отметила Лариса Соломатина.

Туристы положительно оценили новые арт-объекты и фотозоны, появившиеся в центре города. С 1 по 7 января на Казанской набережной в Туле проходили игровые программы с элементами театрализации. Здесь же обустроили фотозоны, самыми популярными из них стали «Сани Деда Мороза» и «Чудо-Печь», которая катала посетителей. В шатре на площади Ленина ежедневно проводились часовые музыкальные концерты, неизменно привлекавшие жителей и гостей города. Одной из самых популярных активностей стал музыкальный ретро-трамвай. Необычное транспортное средство курсировало по Туле все новогодние праздники. Такой трамвай стал своего рода машиной времени, которая отправляет пассажиров в советскую эпоху. В его салоне звучали популярные песни прошлых лет — от 30-х до 90-х годов. Запустить ретро-трамвай предложили артисты тульского театра «Эрмитаж». Они подали заявку в администрацию города, и тульские власти поддержали этот необычный проект.