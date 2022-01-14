Анекдоты: Уважайте своих родителей. Они окончили школу без Гугла и Википедии

Британские ученые установили, что при цене барреля нефти $100+ чиновники тупо не успевают тырить все бабки, и в стране начинается экономический рост.
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- Где ты пропадал? Давненько тебя не было видно.
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- Да ну?! И как?
- Весьма раздосадован... Подите прочь...
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Рентген показал, что Лена в буквальном смысле поняла фразу: «Принимайте по две чайные ложки в день».
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Бабушек у подъезда обяжут получать согласие граждан на обработку персональных данных.
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В новом кетчупе «Балтимор» вдвое больше пятен против Vаnish.
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Люди с домашним телефоном более счастливые, потому что они могут позвонить на свой мобильный, если не могут его найти.
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В конкурсе детских рисунков на асфальте победил Вовочка, нарисовавший круг. Остальных участников забрал Вий.
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Рыбалка в старости - это когда пьешь водку возле аквариума.