Брак надо продлевать в загсе каждый год, как страховку

Синдром разбитого сердца реально существует Фото: Shutterstock

Обозреватель «КП» Владимир ЛАГОВСКИЙ озадачился вопросом, кому больнее при расставании - мужчинам или женщинам, и нашел ответ у ученых.

Валентина:

Я верю, что синдром разбитого сердца реально существует. Когда мой муж ушел к моей подруге, мне как будто прострелили грудную клетку. Я физически ощущала холод в груди. А когда вскрылось, что он ушел к ней, потому что она к тому времени была беременна, меня стукнул инфаркт. В 33 года! Но ничего, выкарабкалась.

Виолетта:

Я психолог, большинство моих клиентов приходят ко мне с пограничными состояниями, потому что не прожили до конца боль от расставаний. Никто не хочет признавать, что ему разбили сердце, и начинается: новые отношения, алкоголь, трудоголизм, секс на один раз, и психика накрывается медным тазом. Человеку нужно прожить горе и завершить его, иначе это непрожитое состояние отомстит через болезнь. И чаще всего она дает ответочку мужчинам.

Клава:

А не слишком ли мы стали чувствительными? Прожить горе, взять время на ретрит, послушать свое сердце? А жить, работать, детей воспитывать кто в это время будет? Может быть, надо просто быть к себе чуть жестче и не распускать нюни, когда ушел очередной мужик?

Василиса:

А при чем здесь мужчины или женщины? Есть люди более впечатлительные и тонко чувствующие и менее. Как мужчины, так и женщины. Мужики так же сильно переживают расставание, просто странно было бы, если бы они пришли об этом ныть в соцсетях.

Саша:

Да просто нас воспитали с установкой, что семья - это на всю жизнь. И когда она рушится, для нас это крах всего и огромный шок. Я поэтому за инициативу продлевать брак в загсе каждый год. Как страховку. Если сильных претензий нет - едем дальше вместе. Задолбали друг друга? Получите свидетельство о разводе. Тогда и отношение к супружеству будет другое.

Ходоки всегда ищут приключений

Романтикам в наше время живется непросто, а тем, кто пока не останавливается на одном объекте восхищения, а все время находится в поисках новых, - особенно. Пример романтика Чурилова - к чему это все может привести.

Лиана:

Не верю в Чурилова и его прыть. Если учесть, что мужики всегда идут по пути наименьшего сопротивления, им проще найти что-то хорошее и новое в своей жене, чем заморачиваться поиском на стороне. Плюс это же отъедает кучу времени, а им неохота.

Женя - Лиане:

Аха-ха-ха, ладно мужики, я даже няне своей дочери прощаю крупные косяки, только чтобы не искать другую.

Ника - Лиане:

Вам просто не попадались настоящие ходоки. Им не надо хлеба, дайте только приключений на свою пятую точку. Эти будут искать себе красотку даже в перерывах на обед. Только так они чувствуют «пульс этого города»!

Кристина:

Когда я в третий раз поймала своего парня на измене и уже устало спросила: «Ну на фига ты вообще это делаешь? Нам же хорошо вдвоем», он заявил, что это сильнее его. Как будто сила какая-то внутри толкает: «Надо, надо! Возьми телефончик, смотри, какая красивая!» Короче, горбатого могила исправит. А я своего бросила. Устала!

Женщина после сорока - лучший подарок

Герой новой статьи Александра Моногамова перед Новым годом немного запутался (а с кем не бывает?) и отправил страстное сообщение не любовнице, а жене. И вдруг открыл для себя неизведанное: жена его, оказывается, не скучная домохозяйка, а пылкая зрелая женщина.

Алина:

Это еще раз доказывает, что мужики сами не знают, чего хотят. Они думают, что где-то в другом месте мед всегда слаще. А иногда, оказывается, стоит просто внимательнее присмотреться к своей пчелке.

Катя:

Какой-то токсичный мужик этот писатель. В поисках какого-то вдохновения, но с дивана двинуться, чтобы помочь хотя бы одной из двух женщин с выбором подарков, он не готов. Я бы на их месте давно его послала. Тем более с творческими личностями каши не сваришь. У них все время то кризис, то запой.

Ольга:

Был у меня как-то роман с художником. Я его муза, поэтому страсть на столе, под столом, на полу, на шкафу и т. д. Пока как-то не застала своего Репина с другой музой, натурщицей. «А что тут такого?!» - удивился он. Вроде как без дополнительной подпитки к нему вдохновение не приходит. Художник - он не менеджер, он не должен быть верным. Вот такой вот уровень рассуждений.

Вячеслав:

А я всем мужикам советую: женщина после 40 лет - это просто лучший подарок. Все знает, голову глупостями не забивает, очень ценит свое время, ухоженна и полна огня. А если еще права есть, заберет вас пьяного с корпоратива. Поэтому, товарищи, не тупим, не ведемся на фотошопные уловки про молодых и красивых, а ищем себе ровесницу.

Маша:

А я хотела бы закрутить роман с творческой личностью, я так соскучилась по страсти, приключениям, жизни. У меня муж - коммерческий директор, все у нас есть для счастья, особенно расписанный на пять лет вперед бюджет и график отпусков. А мне так скучно.