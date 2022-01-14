Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 января Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает первую большую пресс-конференцию в 2022 году. Согласно официальному анонсу, она будет посвящена итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Хотя с высокой долей уверенности можно предположить, что существенная часть вопросов журналистов будет касаться текущей ситуации вокруг Украины и переговоров о нерасширении НАТО.

Напомним, пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ. На них обсуждались требования российской стороны по гарантиям взаимной безопасности. Предложения нашей страны заключаются в письменных гарантиях отказа НАТО от включения в состав блока бывших советских республик, сворачивания американской военной активности в Европе и неразмещения в Европе американских ударных систем. По сообщению как западных, так и российских дипломатов, компромисса по этим вопросам пока найдено не было.