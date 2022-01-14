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Политика13 января 2022 22:01

Сергей Лавров даст большую пресс-конференцию 14 января 2022 года: прямая онлайн-трансляция

14 января 2021 года министр иностранных дел России ответит на вопросы журналистов. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию большой пресс-конференции Сергея Лаврова
KP.RU
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Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ

Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 января Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает первую большую пресс-конференцию в 2022 году. Согласно официальному анонсу, она будет посвящена итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Хотя с высокой долей уверенности можно предположить, что существенная часть вопросов журналистов будет касаться текущей ситуации вокруг Украины и переговоров о нерасширении НАТО.

Напомним, пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ. На них обсуждались требования российской стороны по гарантиям взаимной безопасности. Предложения нашей страны заключаются в письменных гарантиях отказа НАТО от включения в состав блока бывших советских республик, сворачивания американской военной активности в Европе и неразмещения в Европе американских ударных систем. По сообщению как западных, так и российских дипломатов, компромисса по этим вопросам пока найдено не было.

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