«У меня после ковида реально кукушка отъехала»: Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем

Лариса Гузеева. Фото: кадр видео.

Лариса Гузеева осенью прошлого года перенесла коронавирус в тяжелой форме. Почти месяц ведущая программы «Давай поженимся!» провела в московской городской клинической больнице №40, известной в народе как «Коммунарка». Даже после выписки из ковидного госпиталя она не раз признавалась: говорить о полном выздоровлении еще очень рано. Лариса до сих пор страдает от последствий коронавируса, который жестоко прошелся по всему ее организму. 62-летняя телеведущая призналась, что ее мучают бессонница, перемены настроения и усталость. К тому же у нее начались проблемы с памятью, что негативно сказывается на работе. Об этом знаменитая телесваха рассказала в очередном выпуске программы «Давай поженимся!».

Во время съемок участник шоу начал жаловаться на свою бывшую жену. Мол, экс-супруга ведет себя неадекватно, и у нее явные проблемы с головой. Эти слова вывели Гузееву из себя. Телеведущая вступилась за женщину и заявила, что такое можно сказать о ком угодно. В качестве примера Лариса поделилась собственным опытом, заявив, что у нее тоже не все в порядке с головой.

- У меня после ковида реально кукушка отъехала, - сообщила Гузеева. - Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция.

Кроме того, от ковида пострадала память телеведущей. Она часто путает и забывает слова.

- У меня проблемы с памятью. Начинаю говорить и забываю слова. Это вызывает сочувствие, - объяснила Лариса.

Телеведущая никак не может прийти в себя после ковида. Фото: Инстаграм.

Гузеева обратилась за помощью медиков в конце сентября сразу после того, как вернулась из Крыма. Телеведущая провела выходные на спа-курорте в частной клинике. Прилетев в Москву, Гузеева почувствовала себя плохо. У нее была температура 37,5 и кашель. Лариса сделала домашний экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого Гузеева обратилась за медицинской помощью, и ее отвезли в «Коммунарку». Ее состояние ухудшалось с каждым днем. У актрисы на 60 процентов было поражено инфекцией правое легкое, и на 50 процентов - левое.

Когда телеведущая попала в больницу, ее муж Игорь Бухаров рассказал, что Лариса категорически отказывалась делать прививку. По его мнению, именно поэтому она и заразилась коронавинусом. Бухаров посоветовал всем обязательно вакцинироваться. И в качестве примера привел ситуацию в собственной семье.

- Я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали - ты тоже привейся. Она отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… - развел руками Игорь.

За месяц в больнице телеведущая пересмотрела всю свою жизнь: она поняла, какой была счастливой, но не ценила этого.

- Я переродилась, мне так кажется, - говорила Гузеева. - Я тоже думала, что все умрут, а я останусь. Всех коснется, а меня - нет. Но нет, это так не выбирает.