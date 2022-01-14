Долой колонизатора: Бельгийская принцесса требует снести монументы прапрадеда

Бельгийская принцесса требует провести всенародное голосование и по его итогам снести все статуи и монументы своего прапрадеда, короля Леопольда II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь правящего короля Бельгии Леопольда III, принцесса Мария-Эсмеральда – известная в стране писательница и защитница прав человека.

Она выступила с неожиданной для многих инициативой: принцесса требует провести всенародное голосование и по его итогам снести все статуи и монументы своего прапрадеда, короля Леопольда II.

Один памятник этому бельгийскому правителю уже сняли с пьедестала в Антверпене. Это произошло в июне 2020 года. Теперь принцесса хотела бы, чтобы подобные акции прошли по всей стране.

- Период правления моего прапрадеда, особенно с учетом колониальных зверств, творимых его подданными по всему миру, был жестким, - заявляет принцесса. – И на мне, как на его праправнучке, тоже лежит ответственность за те действия.

Леопольд II правил Бельгией в с 1865 по 1909 годы, когда Европа активно колонизировала Африку. Бельгии досталась территория нынешнего Конго, где труд местного населения эксплуатировался самым жестоким образом. Если план по поставкам в метрополию каучука и слоновой кости не выполнялся, то Леопольд II приказывал сжигать деревни и убивать людей, неспособных, по его мнению, к работе. Тысячи конголезцев также гибли от голода и смертельных болезней. По данным историков, численность населения Конго за годы правления Леопольда II сократилась в два раза.

- Возведенные статуи колонизаторов - это проявление скрытого расизма, - уверена Мария-Эсмеральда. – И мне понятен гнев цветных жителей нашей страны, который смотрят на них и не понимают, почему Бельгия хранит наследие колониального периода и отдает дань памяти работорговцам.

По мнению 65-летней принцессы, Бельгия не должна преклоняться перед правителями, которые в прошлом были сторонниками превосходства белых.