В Северной Корее ввели квоты на отходы человеческой жизнедеятельности

Борьбу за производство удобрений власти страны назвали главной стратегией начала года. Фото: REUTERS

В одном из своих утопических романов писатель Владимир Войнович предполагал, что людей будут заставлять сдавать продукты своей жизнедеятельности в обмен на доступ к питанию. Он даже вложил в уста героев этого произведения лозунг: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично».

Фантастическое предсказание Войновича воплотилось в жизнь в КНДР.

Сельское хозяйство Северной Кореи страдает без китайских удобрений, перебои с поставками которых возникли в связи с пандемией коронавируса. Пытаясь хоть как-то решить вопрос питательных веществ для посевов, руководство КНДР ввело квоты на человеческие экскременты, из которых и будут делать удобрения.

Борьбу за производство удобрений власти страны назвали главной стратегией начала года. Для того, чтобы простимулировать изготовление подкормки для растений в домашних условиях, жителям страны объявлено, что они получат специальные талоны после выполнения своей квоты.

По утверждению издания Daily NK, спецталоны будут служить своеобразными пропусками на продовольственные рынки. Также жителям КНДР объявили, что отныне работа рынков сокращается на один час, и они будут открыты с 15:00 до 17:00.

Ситуация, напоминающая еще и один из эпизодов фильма «Марсианин», конечно, могла бы быть смешной. Если бы все не было так грустно – в Северной Корее отмечается серьезная нехватка продовольствия, а снижение урожайности сельхозкультур на фоне отсутствия удобрений может стать поистине фатальной.

Местные жители говорят, что пропуска на рынок нарушают их право на выживание, но открыто протестовать против решения властей не решаются.