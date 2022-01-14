«Русский штык» у брюха США: почему американцев так раздражает возможность размещения военных России в Латинской Америке

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: "США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке". Фото: REUTERS

Вот это да! Едва Москва лишь намекнула, что в ответ на дальнейшее продвижение НАТО к своим границам может попросить Кубу или Венесуэлу «приютить» наши военные объекты, как из Вашингтона раздался раздраженный крик: «США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке. Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом". Именно так заявил на встрече с журналистами советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так и хочется сказать ему: а что, отныне Россия обязана спрашивать у США разрешения, с какими странами ей можно вести военное сотрудничество, а с какими нет? Или США считают своей вотчиной всю Латинскую Америку? Да и ведь очень несправедливо получается: десятки американских военных объектов и баз дислоцируются на европейском континенте, вблизи России, а нам на латино-американском «поквартировать» нельзя? Где и в каких документах ООН прописано, что вопросы военного или экономического сотрудничества России со странами той же Латинской Америки должны обязательно согласовываться с Вашингтоном? А если, допустим, правительства Кубы и Венесуэлы официально обратятся к Москве за военной помощью, то и в таком случае США ударят их по рукам? Ну мы же не американские хамы, которые без разрешения ООН и законного правительства Сирии нагло влезли в эту страну, а когда их попросили выйти вон, они на это даже не отреагировали.

Я понимаю, одна лишь мысль о том, что в 90 милях от территории США могут оказаться даже не ядерные, а оперативно-тактические российские ракеты, которые в случае заварухи достанут и до Вашингтона, и до Нью-Йорка, доводит американцев до щенячьей дрожи. «Русский штык», приставленный к брюху США, вещица весьма дискомфортная. Да и каким это «решительным образом» американцы намерены реагировать на возможное размещение российских подразделений на Кубе и в Венесуэле? Бомбить их или топить наши корабли и подлодки еще на подходе к этим странам? Или сбивать военно-транспортные самолеты? А вдруг в них не боевая техника, а нефтяное оборудование? Так может и нам тогда придется поступать аналогичным образом, если корабли и самолеты США будут и дальше поставлять оружие на свои базы в Японии или на Украине?

Да, ребята, давно вас не били, если вы решили – мол, все, что позволительно США, недопустимо для России. Так не пойдет. Мозги американских политиков и генералов явно еще не отстираны от грязной «идеологии всевластия». Они все еще чувствуют себя повелителями земного шарика, которым все дозволено. И которые считают, что оппоненты должны играть только по американским правилам (разве недавние переговоры в Женеве и Брюсселе не подтверждают это?).

А Россия ведь уже не тот «трофей холодной войны» или «послушная девка», как она воспринималась в США в 90-е годы, - после падения СССР. Но и Вашингтон далеко не «директор планеты». Москва никогда не позволит ему диктовать с кем ей дружить и сотрудничать. А будет мешать, - ответим тоже «самым решительным образом»…