Как создают идеальный лед для зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Столица Китая стала первым городом планеты, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиады. В прошлый раз в 2008 году здесь проводились летние Игры. Накануне новой Олимпиады издание «Жэньминь Жибао онлайн» и ТВ БРИКС подготовили совместный проект «Пекин-2022, встречай нас!», посвященный подготовке олимпийцев к XXIV зимним Играм.

Год от года тренировки спортсменов становятся все более технологичными, ведь им в помощь появляется все больше инновационных средств. Например, конькобежцы и шорт-трекисты во время подготовки снимают себя на видео. А чемпион Европы Даниил Ейбог даже привозит с собой на состязания целую студию звукозаписи. В третьем выпуске программы «Пекин-2022, встречай нас!» вы также узнаете, как создается идеальный лед, помогающий чемпионам побеждать.