США и Великобритания «прячут концы в воду» по делу гибели «Курска»

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в Баренцевом море 21 год назад, а бурные разговоры об «истинных причинах» этой трагедии продолжаются до сих пор. Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в Баренцевом море 21 год назад, а бурные разговоры об «истинных причинах» этой трагедии продолжаются до сих пор. Официальная версия – взрыв толстой торпеды на борту субмарины – многими экспертами и обывателями все еще ставится под сомнение. А не так давно адмирал Вячеслав Попов (командовавший Северным флотом на момент гибели "Курска") снова «плеснул керосинчика» в эту жаркую дискуссию. Он заявил, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. Об этом он говорил, кстати, и вскоре после трагедии.

По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились три иностранные атомные подлодки - Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании.

Американцы сразу завиляли хвостом, - то «наших субмарин там вообще не было», то «наши лодки находились в другом районе». Хотя одна из названных выше лодок уже в день гибели «Курска» поплелась в норвежскую военно-морскую базу и встала там на ремонт (в прессе появлялся даже снимок этой лодки, сделанный из космоса). Штаты до сих пор и разговаривать не хотят насчет возможной причастности к трагедии. Ну а как насчет английской подлодки?

РИА Новости обратилось в министерство обороны Великобритании с просьбой подтвердить информацию о нахождении британской подлодки в районе учений. Был вопрос и о другом – правда ли, что российское оборонное ведомство вскоре после гибели «Курска» и во избежание кривотолков запросило у британского минобороны разрешение провести инспекцию атомных подлодок королевского флота. Одновременно Минобороны России попросило Пентагон дать добро на инспекцию двух субмарин США. Но военному ведомству в этом отказали и заявили, что все подлодки "находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона. Мол, верьте на слово. И это еще больше укрепило подозрения многих российских спецов в то, что и Вашингтон, и Лондон «прячут концы в воду». Более того! Сейчас оказывается, что в Лондоне «не могут найти документов» о просьбе России проверить атомную подлодку Splendid ВМС Великобритании. Как рассказали РИА Новости в британском минобороны, у ведомства «нет записей, удовлетворяющих эту часть запроса». Вместе с тем там сообщили, что такие записи могут быть раскрыты «только при специальном запросе по закону о свободе информации». Ну что же, будем делать еще один запрос. А если потребуется, то и не один. Правда о гибели 118 моряков «Курска» обязывает пробивать бастионы лжи.