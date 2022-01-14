«Ситуация неопределенная»: правительство отложило закон об обязательных QR-кодах в общественных местах

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, документ нужно переработать с учетом опасности штамма «омикрон» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство и депутаты Госдумы решили отложить на неопределенный срок второе чтение законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, законопроект разрабатывался правительством, исходя из ситуации со штаммом коронавируса «дельта», а сейчас самую большую опасность несет штамм «омикрон», а это новые вызовы. Поэтому, как пояснила Голикова, ко второму чтению в законопроект будут внесены существенные поправки.

Как сообщила Голикова, распространение «омикрона» в России стремительно растет.

- В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев, - сказала Голикова.

Напомним, закон об обязательном введении QR-кодов в общественных местах Госдума грозилась принять в начале весенней сессии. В середине декабря документ был одобрен в первом чтении. После этого его повторно направили в регионы, Совет федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению.

Предполагалось, что россияне будут обязаны предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Однако потом пункт о QR-кодах на транспорте исключили. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могли предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность должна была остаться только у людей с медотводом. В случае принятия законопроекта нормы должны были действовать до 1 июня 2022 года.

- Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это, - написал в пятницу своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы признаются, что получали мешки писем от россиян с возмущениями по поводу этого законопроекта. При этом парламентарии замечают, что разговоры об обязательных QR-кодах сделали свое дело и уже подтолкнули многих россиян к вакцинации.

Как рассказала Голикова, и после 1 февраля 2022 года предлагается сохранить возможность получать ковид- сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста.

Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. А военным и приравненным к ним лицам будут выдавать документ об иммунном статусе к коронавирусной инфекции с соблюдением требования о защите их данных.

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