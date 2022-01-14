Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт14 января 2022 8:45

Исполнительный директор МОК назвал подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине безупречной

Кристофер Дуби осмотрел главные спортивные объекты, на которых пройдут соревнования
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кристофер Дуби остался доволен главными олимпийскими объектами.

Кристофер Дуби остался доволен главными олимпийскими объектами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристофер Дуби считает, что подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине была проведена безупречно. Об этом он заявил в официальном пресс-релизе МОК, опубликованном на сайте организации. До начала главного спортивного события 2022 года остается чуть меньше четырех недель. МОК считает условия города-организатора идеальными для проведения состязаний международного уровня, сообщает «Жэньминь жибао».

Команда экспертов во главе с исполнительным директором МОК Кристофером Дуби прибыла в Пекин в начале января. Специалисты осмотрели главные олимпийские объекты и остались довольны результатами проведенной работы. Кристофер Дуби опубликовал видеообращение к СМИ, в котором отметил, что подготовительный этап вступил в завершающую стадию.

- Все спортивные объекты уже готовы, выглядят великолепно. Откровенно говоря, все безупречно, - подчеркнул исполнительный директор МОК.

По его словам, в рамках подготовительного периода были проведены тестовые соревнования, которые также прошли успешно.

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Поскольку в Пекине в 2008 году уже проводились летние Игры, для соревнований предполагается использовать имеющиеся олимпийские объекты. Так, на Национальном стадионе «Птичье гнездо» пройдут церемонии открытия и закрытия. А плавательный комплекс «Водяной куб» специально переоборудовали под зимние виды спорта. Заявленный бюджет Олимпийских игр 2022 года составляет 3,9 миллиарда долларов.

Олимпийский ПекинБИЗНЕС-ПРЕСС