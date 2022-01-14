Исполнительный директор МОК назвал подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине безупречной

Кристофер Дуби остался доволен главными олимпийскими объектами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристофер Дуби считает, что подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине была проведена безупречно. Об этом он заявил в официальном пресс-релизе МОК, опубликованном на сайте организации. До начала главного спортивного события 2022 года остается чуть меньше четырех недель. МОК считает условия города-организатора идеальными для проведения состязаний международного уровня, сообщает «Жэньминь жибао».

Команда экспертов во главе с исполнительным директором МОК Кристофером Дуби прибыла в Пекин в начале января. Специалисты осмотрели главные олимпийские объекты и остались довольны результатами проведенной работы. Кристофер Дуби опубликовал видеообращение к СМИ, в котором отметил, что подготовительный этап вступил в завершающую стадию.

- Все спортивные объекты уже готовы, выглядят великолепно. Откровенно говоря, все безупречно, - подчеркнул исполнительный директор МОК.

По его словам, в рамках подготовительного периода были проведены тестовые соревнования, которые также прошли успешно.

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Поскольку в Пекине в 2008 году уже проводились летние Игры, для соревнований предполагается использовать имеющиеся олимпийские объекты. Так, на Национальном стадионе «Птичье гнездо» пройдут церемонии открытия и закрытия. А плавательный комплекс «Водяной куб» специально переоборудовали под зимние виды спорта. Заявленный бюджет Олимпийских игр 2022 года составляет 3,9 миллиарда долларов.