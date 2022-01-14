Актера из сериала «Дылды» задержали с наркотиками в центре Москвы

Задержан Леонид Кондрашов - актер, известный по роли полицейского в сериале «Дылды». Фото: YouTube

Очередной российский актер попал в полицейские сводки. На этот раз - с наркотиками.

Дело было так. Раним утром в четверг, 13 января, на улице 1905 года в центре Москвы инспектор ГИБДД остановил автомобиль «Киа Рио». Стандартная процедура - проверить документы и не пьян ли сидящий за рулем товарищ. В салоне находились четыре молодых человека. Однако пока инспектор общался с водителем, один из пассажиров поспешил выйти из иномарки и - это заметил полицейский - выбросил что-то под машину.

Инспектор вызвал коллег. Под автомобилем обнаружили сверток с каким-то порошком.

- Мужчину, который его сбросил, задержали, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На свертке, как позже выяснилось, его отпечатки пальцев, а внутри - почти 2 грамма синтетического наркотика.

Личность задержанного установили быстро. 23-летний Леонид Кондрашов оказался актером. В его фильмографии, например, оказался известный сериал с Павлом Деревянко «Дылды».

Сам Кондрашов родом из Кемерово, учился в ГИТИС. С 2020 года, сразу после выпуска из вуза, служит в Театре юного зрителя. По данным сайта театра, молодой человек сейчас задействован в шести спектаклях. Среди них - «Волк и семеро козлят» (Кондрашов как раз играет одного из козлят по имени Мутик) и «Маугли» (в массовке).

- Отпечатки пальцев актера проверили по федеральном базе, ранее он никогда не привлекался, - уточняет источник.

Теперь Леониду Кодрашову грозит реальный срок за хранение наркотиков.

- В свертке обнаружено запрещенное вещество весом 1,8 грамма, - объясняет наш собеседник из правоохранительных органов. - Это значительный размер. Наказание - от штрафа в 40 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы.