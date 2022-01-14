Чуть не задохнулись в бане: двоих последних из 11 жителей Уфы, надышавшихся хлором в новогодние каникулы, выписали из больницы

Последних двоих человек, из одиннадцати отравившихся в новогодние праздники хлором, вылечили и выписали на днях из больницы Уфы. Фото: Андрей КАРА

Хэпи эндом завершилось ЧП, случившееся с уфимскими ребятами в новогодние каникулы. Последних двоих человек, из одиннадцати отравившихся в новогодние праздники хлором в банном комплексе, вылечили и выписали на днях из больницы.

Помните в «Иронии судьбы»? «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». У одной компании из Уфы была похожая традиция: пару лет подряд друзья снимали на новогодние праздники домик в банном комплексе «Домашний», в селе Ясная поляна Иглинского района Башкортостана, и несколько дней к ряду кутили на полную катушку. Так было и на этот раз. Веселая компания из 11 человек заехала на базу отдыха 2 января нового 2022 года и планировала отрываться аж до 8 числа. Несколько дней все шло отлично – тосты, звон рюмок, хорошая закуска, веселье и парилка с бассейном, но приятный отдых резко оборвался. В ночь с 7 на 8 января ребята почувствовали себя плохо. Все разом.

Первым проснулся Саша: его поднял с постели запах хлорки. Парень сильно кашлял. Следом с постелей повскакивали другие отдыхающие. Противный химический запах усиливался и распространялся по домику. Началась паника.

- У Саши развилась сильная аллергия на хлорку, - рассказала одна из отдыхающих Александра. – Остальным тоже стало плохо, все кашляли.

В ту же ночь «скорая» отвезла всех 11 человек в уфимскую больницу № 21. Там медики диагностировали у них отравление хлором, которое, к слову, в острых случаях может привести к отеку легких и смерти. Двое попали в реанимацию в состоянии, близком к тяжелому. Остальные – в токсикологию. К счастью, они сильно не пострадали: вовремя сориентировались и вызвали «скорую». Уже 10 января девятка отправилась из больницы по домам. Двоих «тяжелых» отпустили через пару дней.

Сразу после ЧП в банный комплекс нагрянула проверка: МЧС, химики и полиция. «Ревизоры» выяснили, что в бассейне, в котором купались отдыхающие была превышена норма хлора. Как пишет «КП»-Уфа», следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии владельцев базы отдыха, в отравлении людей виноват автомат, подающий антисептик в воду. Как сказала владелица комплекса «Домашний» Разалия Самигуллина, система вдруг вышла из троя и из-за неисправности начала подавать хлор не в воду, а в воздух. Вот отдыхающие и надышались.