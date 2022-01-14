Роскомнадзор поставил под угрозу «Криминальное чтиво» и «Во все тяжкие». Их могут удалить из библиотек онлайн-сервисов

Фото: Кадр из фильма

Как известно, закон в России — что дышло: куда дунул, оттуда и вышло.

Так и с пропагандой наркотиков.

Вот тут ее нет, моргнул, а уже есть.

Фактически любой гражданин может купить любой фильм и смотреть его дома. Это еще не запрещено. Но не каждый, как оказалось, кинотеатр может показывать тот же фильм заплатившему деньги зрителю. Потому что работа онлайн-сервисов, как пояснил в «профилактическом письме» Роскомнадзор, квалифицируется как работа СМИ. А, значит, они попадают под действие статьи 4 «Закона о СМИ», которая запрещает распространять «сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». То есть не могут демонстрировать фильмы, вымышленные герои которых вымышленно готовят или употребляют наркотики ). Это будет считаться пропагандой.

Фото: Кадр из фильма

Не показывать художественное произведение, потому что там зрители могут узнать про «места распространения» наркотиков. Звучит, как абсурд. Именно поэтому крупнейшие производители онлайн-контента и не смогли толком прокомментировать «КП» настоятельные рекомендации Роскомнадзора.

Фото: Кадр из фильма

Пока законодательство в России никак не ограничивает содержание художественных произведений. Тогда почему Роскомнадзор решил лишить зрителей фильмов и сериалов? Под угрозу попали: «Во все тяжкие», «Криминальное чтиво», «Волк с Уолл-стрит», «Реквием по мечте», «Карты, деньги, два ствола», «Эйфория», «Нарко» и многие другие проекты, где фигурируют запрещенные вещества.

- Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+, - справедливо напомнил глава РКН Вадим Субботин. - Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т.д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами.

Фото: Кадр из фильма

Расшифруем: под «информацией» подразумеваются кадры, сцены из фильмов. «Была недоступна» — значит удалить эти сцены. Выходит, что на данном этапе РКН профилактически напоминает, что показывать, как героиня Умы Турман в фильме Квентина Тарантино что-то кипятит на ложке, нельзя. Значит, эту сцену из фильма (!) надо просто вырезать.

А если не получится?

- В том случае если МВД, проведя экспертизу, сочтет, что эту информацию необходимо запретить, видеосервисы должны будут ее удалить, - пояснил Субботин. - В противном случае не исключены более жесткие меры — ограничение доступа к страницам с таким контентом либо штраф.

Получается, что сейчас онлайн-кинотеатры предупредили (из-за «участившихся случаев обращений граждан»). Затем начнут проверять. Но как? Проводить экспертизу каждого фильма из огромного библиотеки каждого сервиса — довольно дорогое удовольствие. Выборочно? Наугад? Да и решение будет принимать МВД. Неужели у силового ведомства столько времени на разбор контента?

А еще в законе, где указаны критерии оценки информации, http://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/fns461_180517.pdf черным по белому написано, что в интернете запрещена «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе дистанционным способом, не имеющих лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности» (за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром).

Противоречие налицо.

Однако глава Роскомнадзора Вадим Субботин, кажется, дал небольшой ключик к пониманию весьма двоякой ситуации: подобные письма направлены на то, чтобы служба внимательнее следила за тем, чтобы контент видеосервисов соответствовал требованиям законов. В том числе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Под такую информацию в том числе подпадает контент, способный вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкоголь и т.д.. Может быть, это связано с печальной криминальной статистикой органов наркоконтроля по молодежи. Может, и нет.

Что останется зрителю в случае стирания интересных, но запрещенных фильмов? Правильно — старый добрый метод: или пользоваться пиратским контентом (торренты и сомнительные сайты, где увидеть кино можно онлайн и бесплатно), или покупать диски с этими же фильмами.

Кстати, где они теперь продаются? Интересно.