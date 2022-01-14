Отключив сайты своих министерств Киев соврал, заявив о кибератаке

Утром на сайтах ряда украинских официальных ведомств появились хакерские сообщения. Фото: Shutterstock

Сегодня утром на сайтах Министерства иностранных дел (МИД), Минагрополитики, Минспорта, Минфина, Минэкологии, Минэнерго и Минобразования Украины появились объявления с угрозами на украинском, русском и польских языках. Сами сайты потом просто отключили.

«Все ваши данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН (прим. Ред. - запрещенная в России организация украинских националистов) УПА* (прим. Ред. - запрещенная в России украинская повстанческая армия), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в этих обращениях.

Взломанные украинские сайты к полудню перестали работать. На них также появились картинки с перечеркнутыми изображениями: флага Украины, территории Украины на карте мира, тризуба, а еще свиньи, пристрастие к салу которой, по мнению художников должно наиболее полно олицетворять украинский народ.

Понять, что все это придумали и оформили украинские и западные спецслужбы довольно просто: карта Украины отрисована вместе с полуостровом Крым, который уже 7 лет находится в составе России. Заметьте, обычно создатели фейков прокалываются именно на таких вот мелочах...

Понять, что все это придумали украинские и западные спецслужбы просто: карта Украины отрисована вместе с полуостровом Крым. Обычно создатели фейков прокалываются именно на таких мелочах.

- В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства, — написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Украинские СМИ уже обвинили в массированной кибератаке Россию. Вместо доказательств привели в подтверждение материал New York Times за 20 декабря 2021 года, где сообщается, что «США и Великобритания помогают Украине подготовиться к возможной российской кибератаке».

Выходит, что спецслужбы Украины, США и Великобритании к этой бездарной провокации целый год?

Авторы вбрасывают в свой текст идею, что Россия собирается в ближайшее время сделать из Зеленского правителя, который не способен самостоятельно вести политику и обеспечить украинцам безопасность.

«Цель России, согласно оценкам американской разведки, состоит в том, чтобы представить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным и, возможно, предоставить предлог для вторжения», - говорится в прошлогоднем материале New York Times.

В тексте статьи описан сценарий, когда России руками украинского народа удается «изгнать украинское правительство», чтобы заменить его «марионеточным лидером». Оказывается, для этого на Украине достаточно.... отключить электричество.

Любопытно, что авторы статьи указывают примерные сроки «вторжения России на Украину».

Сенатор Ангус Кинг от штата Мэн, член сенатского комитета по разведке, заявил американским журналистам, что если «вторжение действительно произойдет, то первым его признаком станет атака в киберпространстве».

Были опубликованы даже приблизительные даты: «Если г-н Путин действительно запустит кибератаку, будь то самостоятельная акция или предвестник атаки в физическом мире, она, скорее всего, произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января, по словам информированных людей, которые работают в разведке».

Ничего удивительного в таком прогнозе New York Times нет. Один из авторов материала - корреспондент Белого дома по национальной безопасности, автор книги «Идеальное оружие: война, саботаж и страх в кибер-эпоху» Дэвид Сангер, давно выполняет отдельные поручения спецслужб США. Другой - Джулиан Бранс известен подобными предсказаниями в The Wall Street Journal. И похоже, что оба знают с кем пить виски, чтобы заработать на фейках.

Кстати, чтобы Россия не обвинила западных специалистов в телефонном минировании больниц и школ, в том же материале уточняется, что «поддержка Украины спецслужбами США и Великобритании носила исключительно оборонительный характер».

СПРАВКА «КП»

Волынская резня (тоже происходило в Полесье и Галиции) — массовое уничтожение в 1943 году Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) 60 тысяч этнических поляков, один из самых кровавых эпизодов польско-украинского конфликта. Варшава расценивает эти события как геноцид польского народа.

*Запрещена в РФ