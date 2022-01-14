Тяжелобольной Леонид Куравлев отрекся от дочери

Состояние тяжелобольного Леонида Куравлева, которого госпитализировали из дома престарелых в Коммунарку 6 января, пока остается прежним. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние тяжелобольного Леонида Куравлева, которого госпитализировали из дома престарелых в Коммунарку 5 января, пока остается прежним. Врачи прогнозов не дают. Зато появляются подробности жизни актера в последние месяцы.

Леонид Куравлев последние полгода обитал в доме престарелых. Поступил он в социальное учреждение лежачим, очень худым. В соцучреждении даже сделали вывод, что он недоедал. Знаменитый артист почти не говорил и оглох. Слуховой аппарат он не очень любил носить, не слышал то, что ему говорят. Поэтому нянечки и сиделки писали ему записки.

"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - сказала сотрудница дома престарелых Надежда Орлова в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Также она заявила, что актер буквально отрекся от дочери Екатерины. "Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел", - сокрушалась женщина.

Как известно, Куравлев жил с дочерью в знаменитом Доме на набережной. "Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - призналась Орлова.

Ранее сиделки показали палату дома престарелых, в которой полгода жил Леонид Вячеславович. У него была отдельная комната. Там стояла односпальная кровать со специальным подъемником для лежачих больных. На двери было написано "Леонид Вячеславович". "Мы фамилию не стали вешать - посчитали, что так будет лучше. И не афишировали все эти месяцы, что он у нас был", - заявили сотрудницы дома престарелых.