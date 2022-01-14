Из-за угрозы «омикрона» правительство мобилизует службу кол-центров 122

Работа Центра телемедицинской помощи в Москве. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В правительстве готовятся к увеличению числа звонков от россиян в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим в регионах будет усилена единая служба кол-центров 122 по COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Под его руководством в координационном центре правительства прошло совещание по вопросу работы единой службы 122.

Как отметил Чернышенко, надвигающаяся пятая волна коронавируса приведет к пиковым нагрузкам на систему здравоохранения и на телекоммуникационную систему.

Напомним, кол-центры единого федерального номера 122 были развернуты в ноябре 2020 года по поручению президента. Туда направляются все звонки по COVID-19.

Чернышенко поручил провести стресс-тестирование готовности кол-центров к повышенным нагрузкам. По его словам, регионы уже получили субсидии на 700 млн.рублей. На эти деньги увеличат штат операторов службы 122, а также внедрят голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.

По словам Чернышенко, на следующей неделе будут названы регионы-аутсайдеры - с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе 122.