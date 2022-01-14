Из-за угрозы «омикрона» правительство мобилизует службу колл-центров 122

Работа Центра телемедицинской помощи в Москве. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В правительстве готовятся к увеличению числа звонков от россиян в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим единая служба колл-центров 122 по COVID-19 будет мобилизована во всех регионах России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Под его руководством в координационном центре правительства прошло совещание по вопросу работы единой службы 122.

В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов России.

- Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему, - отметил Чернышенко.

Он напомнил, что по поручению президента в ноябре 2020 года в регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы получить необходимую помощь.

По итогам совещания было поручено провести стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную эффективность работы службы 122.

Как рассказал Чернышенко, регионы уже получили субсидии на 700 млн рублей, которые будут направлены на развитие службы 122.

- Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, - пояснил Чернышенко.

Он также сообщил губернаторам, что на следующей неделе будут названы регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе 122.