Глава МИД России Сергей Лавров: «Запад зарвался!»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

В пятницу руководитель дипломатического ведомства России Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию для отечественных и зарубежных журналистов по текущим проблемам внешней политики. Она продолжалась почти три часа. В ответах на вопросы министр был предельно конкретен и дал весьма жесткие оценки действий наших западных контрагентов, стремящихся загнать Россию в угол и заставить ее подчиняться чужим правилам. Он заявил, что со своих позиций Москва отступать не намерена, и дал понять, в случае необходимости примет необходимые меры для устранения угроз своей безопасности.

Приводим наиболее интересные высказывания Сергея Лаврова.

ОБ ОТВЕТАХ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РФ

- Что бы в Вашингтоне ни говорили о необходимости советоваться с союзниками по НАТО, мы знаем, что ключевое слово принадлежит американцам. Когда им надо, они ни с кем не советуются, поэтому именно от США мы ждем конкретных ответов на наши предложения - на бумаге, постатейно, по каждому пункту. У России есть основания полагать, что США уяснили необходимость сделать это быстро. Если им что-то не подходит, пусть напишут почему, если будут поправки - пусть тоже письменно их изложат. Ну а если наши предложения отвергнут, мы спокойно оценим ситуацию и примем решения в интересах обеспечения нашей безопасности и глобальной стабильности. Какими станут эти решения? Гадать не берусь, все будет зависеть от конкретного ответа Запада.

О ДЕЙСТВИЯХ ЗАПАДА

- Запад зарвался! В нарушение обязательств и здравого смысла он пошел на обострение отношений с Россией. Нам предъявляют неприемлемые требования: вернуть в казармы наши войска, находящиеся на нашей же территории. А сами создают все новые базы у российских границ, наращивают здесь свои сухопутные силы, флот, авиацию.

Сергей Лавров: "Запад зарвался! В нарушение обязательств и здравого смысла он пошел на обострение отношений с Россией". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ПОДХОДЕ РОССИИ

Нашему терпению пришел конец. Как у нас говорят, русские долго запрягают, но быстро едут. Так вот - сейчас пора уже ехать. Ямщик ждет, когда и как западники ответят на наши предложения. Мы больше не будем бесконечно ждать каких-то обещаний от Запада. Их у него накопилось много - о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на Восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, - а потом все они были грубейшим образом выброшены в корзину. Мы сказали американцам и натовцам: наши предложения - это не меню, это пакет. И брать из них только то, что им выгодно, не получится. Теперь они дают понять. что готовы были бы обсудить лишь меры доверия, транспарентности, сокращения вооружений. Но ключ ко всему - нерасширение НАТО на Восток. Все остальное должно войти в общую договоренность.

О ЗАМАНИВАНИИ УКРАИНЫ В НАТО

- Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашен как сдерживание РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. То есть такое искусственное заманивание, расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются. Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Это красные линии по-настоящему, и они это знают. Даже если Украина не вступит в НАТО, Киев может пойти на двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые создают военные объекты на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, - это еще одна красная линия.