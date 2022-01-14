ФСБ задержала в России группу хакеров из преступного сообщества «REvil»

Задержанным членам преступной группы уже предъявлены обвинения в совершении преступлений

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях задержали 14 членов организованного преступного сообщества «REvil» .

- Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование, - сообщили в ФСБ России.

На кадрах оперативной съемки у задержанных юношей изымают компьютеры и сотни миллионов рублей, которые они хранили под диваном. Эти пачки денег они выручили с продажи различной техники. А товары они приобретали используя электронные кошельки своих жертв, которые живут за границей. Хакеры внедряли вредоносное программное обеспечение в компьютеры и телефоны иностранных граждан и фактически жили за их счет.

- В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

Сотрудники ФСБ России заявили, что следствием был установлен "полный состав преступного сообщества «REvil» и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности". Только после этого было принято решение об обысках и задержании подозреваемых.

Задержанным членам преступной группы уже предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России. Сотрудники ФСБ и МВД России проинформировали об итогах совместной операции представителей компетентных органов США.

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