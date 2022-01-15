Не голодать и не отказываться от сладкого: диетолог рассказала, как похудеть после праздников

Самое главное, после зажорных недель не бросаться в другую крайность Фото: Shutterstock

Ну все, теперь с новогодними праздниками покончено! Оливье и селедка под шубой – на Новый год, рождественский гусь – в ночь с 6 на 7 января, холодец на старый новый год… Уже и не вспомнить, сколько всего вкусного за эти пару недель было съедено. И теперь перед многими во всей широте встал нелегкий вопрос: как сбросить накопившиеся за эти дни отложения на боках? С этим вопросом Kp.ru и обратился к известному врачу-диетологу, постоянной участнице различных телевизионных программ Елене Соломатиной.

В чем соль? Она во всем!

Эксперт первым делом предостерегла: самое главное, после зажорных недель не бросаться в другую крайность, голодая и питаясь исключительно салатными листиками. Такой резкий переход является для организма стрессом и ни к чему хорошему не приведет. Набранные в праздники два-три килограмма, поголодав, конечно, можно сбросить за неделю, но затем они не только довольно быстро вернутся, но и «приведут за собой других». Поэтому правильно худеть нужно постепенно, не пугая организм жесткими диетами, а сбрасывая по полкилограмма в неделю. И таким образом, за месяц-полтора вернемся в прежнюю форму.

Тем более, что значительная часть набранных в праздники килограммов связана с задержкой жидкости. В праздники мы едим большое количество соленых блюд, а соль, как известно, затрудняет вывод воды из организма.

Поэтому первым делом важно ограничить именно количество соли в рационе. Но пить надо много, поскольку иначе организм компенсаторно будет задерживать жидкости еще больше. Поставьте себе напоминалки на телефон или будильник, чтобы целенаправленно пить воду 5-6 раз в день.

Также наш эксперт рекомендует ограничить в своем меню булочки, конфеты, печенье и фастфуд. Причем если полностью их исключить из своего меню, то для организма это будет это будет стресс, поэтому сладости мы оставляем, но в виде фруктов или сухофруктов, ягодных смузи, одного банана в день. Этот фрукт калорийный и крахмальный и при большинстве диет не рекомендуется, но все-таки один банан в сутки, как считает Елена Соломатина, позволить себе можно.

Самый главный принцип – уменьшить общее количество потребляемой пищи, поскольку наш желудок за праздники растянулся и мы должны помочь ему уменьшиться в размерах. Также стоит исключить из своего меню и картошку. Дело в том, что она содержит много крахмала, из-за которого мы поправляемся. Поэтому на гарнир картофель мы заменяем овощами, которые не содержат крахмал. Это прежде всего зеленые овощи – капуста, брокколи, огурцы, салат, сельдерей. Из гарниров также оставляем фасоль, чечевицу, бобовые, гречку.

Для сброса веса очень полезны продукты, богатые клетчаткой. Организм ее не усваивает, зато грубые волокна служат кормом для полезных бактерий микробиома – совокупности бактерий, живущих в нашем организме. Здоровые микробиом является основой иммунитета и борется с патогенной микрофлорой.

А еще клетчатка забирает излишки жира, способствует их выводу из организма. Дело в том, что организм все-таки пытается переварить грубые волокна. И хотя у него не получается, на это тратятся дополнительные калории. Клетчаткой богаты овощи. Прежде всего сельдерей, капуста, зелень, все виды салатов, огурцы.

Питаться наш эксперт рекомендует дробно (то есть небольшими порциями) и часто - 5-6 раз в день.

Елена Соломатина

НЕДЕЛЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

На завтрак

Овсяная каша. Важно использовать не геркулес быстрого приготовления, а тот, который необходимо варить хотя бы минут 15. Варим на воде, перед готовностью можно добавить немного молока.

К этому завтраку неплохо добавить какой-то белковый продукт. Например, кусок нежирного сыра (его можно потереть на крупной терке прямо в кашу).

Через пару часов – перекус. Яблоко или полстакана ягод или пригоршня орехов.

Обед

Овощной суп, сдобренный ложкой нежирной сметаны. Можно взять кусочек цельнозернового хлеба.

На второе: полтарелки овощей, на четверть – курица (только без кожи). Не жареная , а запеченная, отварная или приготовленная на пару. Кусок цельнозернового хлеба

Полдник

Груша, а можно апельсин или пара мандаринов или йогурт, если фрукты ели утром.

Ужин

Творожная запеканка.

Перед сном, рекомендует Елена Соломатина, можно выпить стакан кефира или протеиновый коктейль, либо два яичных белка. Желтки на ночь не едим, а оставляем на утро или обед. Поскольку организм ночью должен отдыхать, а не тратить силы на переваривание пищи. Белки же, по словам нашего эксперта, перед сном могут быть полезны. Перевариваются они легко, и сразу идут в дело: ночью вырабатывается соматотропный гормон, отвечающий за ремонт наших тканей. У взрослых людей он также отвечает и за похудение. Белок – это строительный материал для соматотропного гормона. А вот углеводы на ночь не нужны.

ВТОРНИК

Завтрак

Омлет из двух белков и одного желтка с тушеными или вареными овощами. Такой завтрак получится очень сытным и есть долго не захочется.

Перекус. Поскольку на первый завтрак у нас были белковые продукты, то на второй имеет смысл подзаправиться углеводами. Это может быть горсть сухофруктов.

Обед

Овощной суп-пюре заедаем кусочком цельнозернового хлеба.

На второе: полтарелки овощей (не таких, как вчера). Другая половина – индейка, запеченная, отваренная или приготовленная на пару. Кусок цельнозернового хлеба.

Полдник

Банан или йогурт, если фрукты ели утром.

Ужин

Рыба с тушеными овощами.

Перед сном – то же, что и вчера.

СРЕДА

Завтрак

Творог с ягодами, сверху полить ложкой нежирной сметаны. Перемешать.

Перекус. Сладкое яблоко.

Обед

Овощной суп, но из других овощей. Хлеб.

На второе – овощи с рыбок (отварной, на пару, запечанной). Салат из овощей. Кусок цельнозернового хлеба.

Полдник

Нежирный йогурт или горсть сухофруктов.

Ужин

Спагетти альденте с морепродуктами и банан.

Перед сном - тот же выбор блюд, что и ранее.

ЧЕТВЕРГ

Возвращаемся к меню понедельника, затем – вторника и так далее.

Как считает эксперт, такое меню позволит сбрасывать по полкилограмма в неделю. Но, как известно, для сброса веса важна и физическая активность. Хорошо, если у вас есть возможность покататься на коньках или лыжах. Но даже не выходя из дома, можно нагрузить себя физически. Встать из-за компьютерного стола и сделать 15 приседаний, несколько раз отжаться, 5 минут бега на месте. Это займет совсем немного времени, но физически организм нагрузит. А если делать такие 10-минутные зарядки 5- 6 раз в день, достаточно спать, то это будет прекрасным подспорьем правильному питанию. И позволит сбрасывать вес еще быстрее.