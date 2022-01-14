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Политика14 января 2022 14:14

Почему Владимир Путин назначил послом в Белоруссии именно Бориса Грызлова

Kp.ru выяснил, кто возглавит Белорусский фронт России
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
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14 января 2022 года, президент перебрасывает Бориса Вячеславовича на «Белорусский фронт»

14 января 2022 года, президент перебрасывает Бориса Вячеславовича на «Белорусский фронт»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь у России в Белоруссии новый посол. На портале правовых актов появился указ президента по этому поводу: "Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в тексте документа.

Ранее — в конце декабря — эту кандидатуру согласовал комитет Госдумы по делам СНГ. Тогда его первый зампредседателя Константин Затулин в беседе с Kp.ru так объяснил назначение:

- Борис Вячеславович — не новичок в этих вопросах. Он занимал важные посты, представляет Россию в контактной Минской группе по урегулированию на Юго-востоке Украины. А главное, что он привлекался президентом для выполнения особых деликатных поручений внешнеполитического характера.

Действительно, биография Бориса Грызлова говорит сама за себя:

ДУМА III СОЗЫВА

Карьеру в политике он начал в 1999 году — руководил штабом кандидата в губернаторы Ленинградской области Виктора Зубкова. Выиграть выборы тогда не удалось, но Грызлов получил приглашение возглавить петербургское «Единство». Уже в декабре проходит по региональному списку партии в Госдуму 3-го созыва.

В Думе становится руководителем фракции «Единство». А в мае 2000 года получает ответственный пост представителя нижней палаты парламента по связям со странами «Большой семёрки».

ГЛАВА МВД

Уже через год сдает свой мандат депутата и 28 марта 2001 года Борис Грызлов становится Министром внутренних дел. Владимир Путин тогда подчеркивает, что это чисто политическое назначение». Практически сразу становится понятно, что имеет в виду президент: в ведомстве начинаются кадровые чистки. На всю страну гремит дело «оборотней в погонах» - расследование должностных преступлений сотрудников милиции, которые массово фабриковали дела и вымогали деньги. Кстати, само выражение «Оборотни в погонах» принадлежит как раз самому Борису Грызлову.

МВД по его руководством меняет структуру, в закон «о милиции» вносятся поправки (региональных начальников больше не согласовывают с местной администрацией, а только «учитывают мнение»). Возвращается привычная аббревиатура ГАИ и в ГИБДД отменяется «палочная система».

20 ноября 2002 года высший совет «Единой России» избирает Грызлова председателем высшего совета партии.

«ДУМА НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ»

В 2003 Году Борис Грызлов снова возвращается в нижнюю палату парламента. На этот раз по центральному списку предвыборного блока «Единой России». После выборов, в конце декабря подает в отставку с поста министра внутренних дел и избирается спикером Госдумы (других кандидатур на голосование тогда даже не предлагалось). Как следствие становится постоянным членом в Совете Безопасности России.

Именно после этого избрания появляется фраза «Парламент — не место для дискуссий», ставшую крылатой. Её приписывают непосредственно Грызлову, но на самом деле он её не говорил.

Как было дело: сразу после голосования, депутат Елена Драпеко задала вопрос, как «Единая Россия» собирается поддерживать межфракционный диалог, если в члены совета Госдумы предлагается ввести не лидеров фракций. Тогда Грызлов ответил: «Мне кажется, что Государственная Дума — это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью. У нас с вами есть возможность обсуждать вопросы во время парламентских слушаний». (цитата по стенограмме). Но журналисты эти слова упростили.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ СПИКЕРА

В пятый созыв Думы Борис Грызлов тоже проходит по федеральному списку. Там снова практически единогласно становится спикером. В то же время оставляет пост лидера «Единой России» в пользу Владимира Путина, но председателем высшего совета партии остается.

А вот после выборов шестого созыва 14 декабря 2011 года уходит с поста спикера и отзывает депутатский мандат. Мотивирует это тем, что неправильно возглавлять Госдуму более двух сроков подряд.

«ГРЫЗЕТ КОЗЛОВ»

В мае 2010 года жестко высказывается на заседании центрального Совета «Единой России». Говоря о том, что оппозиция вносит раскол в ряды партии заявил, что « появляются лозунги отправить в отставку главу правительства Владимира Путина и внести разлад в тандем Путин—Медведев». А потом добавил: "На одну из избирательных кампаний я шел со слоганом "Борис Грызлов грызет козлов". Я думаю, что к этому слогану пришла пора вернуться", - отмечая, что с этим лозунгом собирается идти на думские выборы в 2011 году.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

С 2015 года Борис Грызлов занимается урегулированием конфликта в Донбассе. 26 декабря Владимир Путин назначает его полномочным представителем страны в Контактной группе по Украине.

14 января 2022 года, президент перебрасывает Бориса Вячеславовича на «Белорусский фронт» и назначает его чрезвычайным и полномочным послов Российской Федерации в Республике Белоруссия

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