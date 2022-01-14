Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Сергей Шнуров и его жена Ольга ждут ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Шнуров снова ждет прибавления в семействе: лидер группы «Ленинград» станет отцом в четвертый раз. 48-летнего Шнурова и его 31-летнюю жену Ольгу Абрамову заметили на престижном горнолыжном курорте в Европе. Новогодние каникулы пара проводит в Швейцарии в Санкт-Морице. Судя по изменившейся фигуре, Ольга снова ждет малыша. По прикидкам очевидцев, сейчас она примерно на пятом месяце, то есть молодая мама забеременела примерно через пару месяцев после рождения первого малыша.

В июне 2021 года Абрамова родила первенца. Для нее будущий ребенок станет вторым, а для Шнурова - уже четвертым. У музыканта есть 29-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 22-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

Уже три года о личной жизни супругов не слышно практически никаких подробностей. Женившись в 2018 году на дочери миллионера Валерия Абрамова, заядлый тусовщик Шнур остепенился и закрылся от публики. Ольга родом из Екатеринбурга, ее отец занимал пост главы службы безопасности Уральской металлургической компании, а потом был переведен в Москву в головной офис и стал директором по внешним связям. В собственности семьи Абрамовых — несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке. Ольга с детства росла в достатке. Девочка занималась танцами и верховой ездой, изучала языки, играла в большой теннис и училась кататься на горных лыжах. Ольга всегда интересовалась искусством и пробовала писать стихи. Когда Шнуров впервые вышел с будущей женой в свет, он представил ее как «поэтессу Варвару».

Женившись в 2018 году на дочери миллионера Валерия Абрамова, заядлый тусовщик Шнур остепенился и закрылся от публики. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды) полностью изменила музыканта: заставила его бросить пить, поменяла гардероб и превратила в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса. Шнуров увлекся спортом и начал вести здоровый образ жизни. А главное – вышел в топ самых высокооплачиваемых музыкантов, получающих многомиллионные гонорары. Шнуров является одним из самых дорогих артистов – его гонорар за выступление на корпоративе составляет около 12 миллионов рублей.

В 2020-м году Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный финансовым журналом Forbes. Издание подсчитало, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го он заработал 8,8 млн долларов